Maroc: L'UE peut 'compter sur le pays pour renforcer nos relations de longue date et relever les défis ensemble' (Mme Kaja Kallas)

Bruxelles — La Haute Représentante de l'Union Européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a affirmé que l'UE peut "compter sur le Maroc pour renforcer nos relations de longue date et relever les défis ensemble".

"Je sais que nous pouvons compter sur le Maroc pour renforcer nos relations de longue date et relever les défis ensemble", a déclaré Mme Kallas suite à l'entretien téléphonique qu'elle a eu, lundi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et qui a porté sur les questions bilatérales et régionales d'intérêt commun.

Dans un post sur le réseau social X, publié à l'issue de l'entretien téléphonique, Mme Kallas a, notamment, qualifié d'"utile" ses échanges avec M. Bourita sur la situation au Moyen-Orient, reflétant le rôle important que joue le Maroc, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, sur la question du Moyen-Orient.

Cet entretien téléphonique est le premier de Mme Kallas avec un responsable de la région du Maghreb et d'Afrique, depuis son installation dans ses nouvelles fonctions début décembre.

En octobre dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et l'ancien Haut-Représentant de l'UE, Josep Borell avaient réaffirmé, dans une Déclaration conjointe, l'engagement de l'UE en faveur de la préservation et du renforcement de ses relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines.

"En étroite coopération avec le Maroc, l'UE entend fermement préserver et continuer à renforcer ses relations étroites avec le Royaume dans tous les domaines du partenariat Maroc-UE", a affirmé cette Déclaration conjointe, qui représente l'acte politique le plus élevé de l'UE et un fait rare qui souligne l'importance du Maroc et matérialise l'importance du partenariat de l'UE avec le Royaume.

De même, en novembre dernier à l'issue de ses entretiens à Rabat avec M. Bourita, le Commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement, Oliver Varhelyi, a qualifié le Maroc de "partenaire toujours fiable, disponible et sérieux, qui est considéré en Europe comme un pilier de stabilité et de prospérité sur le plan de la sécurité régionale".