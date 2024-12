Mauritanie: La Mauritanie attache une grande importance au développement des relations historiques avec le pays (président de l'Assemblée nationale)

Rabat — Le président de l'Assemblée nationale de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Bemba Meguet, a affirmé, lundi à Rabat, que son pays attache une grande importance au développement des relations historiques et fraternelles avec le Maroc dans divers domaines.

Lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, M. Meguet a souligné que "la Mauritanie, État et peuple, accorde une importance capitale" au développement et à la promotion des relations économiques, culturelles et politiques entre les deux pays.

Un communiqué de la Chambre des conseillers indique que le président de l'Assemblée nationale mauritanienne, qui effectue actuellement une visite officielle dans le Royaume à la tête d'une importante délégation parlementaire, a également salué la coopération existant entre les deux institutions législatives.

A cet égard, il a insisté sur l'importance de renforcer l'accompagnement parlementaire des efforts gouvernementaux déployés pour consolider les relations bilatérales, ainsi que sur la nécessité d'activer et de matérialiser le Forum parlementaire Maroc-Mauritanie afin de répondre aux aspirations des deux peuples frères.

De son côté, M. Ould Errachid a mis en lumière la force et la solidité des relations bilatérales, ancrées dans l'histoire et fondées sur les liens fraternels, religieux, linguistiques, historiques et de voisinage, se félicitant de la dynamique que ces relations ont connue au cours de ces dernières années, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

M. Ould Errachid a également salué le cadre juridique avancé régissant les relations bilatérales, renforcé par la tenue de la Haute commission mixte en 2022, mettant l'accent sur l'importance de redoubler d'efforts pour diversifier les investissements et établir des partenariats multidimensionnels, particulièrement dans les secteurs des énergies renouvelables, de la pêche maritime, des infrastructures et de la formation.

Abordant l'importance capitale de la coopération culturelle et des échanges humains dans le cadre des relations bilatérales, le président de la Chambre des conseillers a réitéré la nécessité de promouvoir la coopération parlementaire, d'approfondir le rapprochement et le dialogue entre les parlementaires des deux pays et de coordonner les positions sur toutes les questions d'intérêt commun.

Il a aussi mis en avant l'importance de la mise en oeuvre du mémorandum d'entente signé entre les deux institutions législatives pour un échange accru d'expertises et d'expériences en matière de législation, de contrôle, d'évaluation des politiques publiques ainsi que de gestion et de communication parlementaires.

D'autre part, M. Ould Errachid a évoqué les défis auxquels est confronté le continent africain, notamment la région sahélo-saharienne, en proie aux fléaux du terrorisme, du crime organisé et de la traite des êtres humains, appelant à renforcer davantage la coordination entre les pays concernés.

Il a également loué les efforts conjoints déployés par les deux pays frères pour le développement de l'Afrique et la préservation de sa sécurité et de sa stabilité, rappelant notamment l'Initiative Royale Atlantique pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique.

De même, le président de la Chambre des conseillers a affirmé le rôle pivot de la Mauritanie dans cette initiative, ainsi que dans d'autres projets d'intégration régionale ayant un effet stabilisateur sur toute la région, tels que le gazoduc Maroc-Nigeria.