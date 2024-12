Maroc: A New York, une école marocaine au service de l'intégration et de la sauvegarde des valeurs

New York — Dans le quartier cosmopolite de Brooklyn à New York, une école marocaine se distingue par sa vocation d'enseigner la langue arabe et d'inculquer les valeurs de la mère-patrie aux enfants de la communauté marocaine installée dans la grande région new-yorkaise.

L'école Al Amal qui vient de lancer sa nouvelle année scolaire à l'initiative de l'American Moroccan House Association en présence notamment du Consul général du Maroc à New York, Abdelkader Jamoussi, dispense des cours adaptés à des dizaines d'enfants.

L'objectif, selon ses responsables, est d'initier les jeunes générations de la communauté marocaine à la richesse et à la diversité qui font la marque distinctive du Royaume et de sa culture millénaire.

"Depuis sa création en 2011, l'école Al Amal s'est assignée pour mission de transmettre l'héritage culturel du Royaume aux enfants des membres de la communauté marocaine établie à New York et dans sa région", a indiqué le directeur de l'école, Abdelhadi El Ouahidi lors de la cérémonie d'ouverture tenue en présence des parents des élèves et des représentants de la société civile.

Il a relevé qu'à travers ses différents niveaux et ses manuels adaptés, cette institution abritée dans une école publique américaine de Brooklyn, veille à contribuer aux efforts collectifs visant à renforcer la présence de la culture nationale chez les générations montantes des Marocains de New York.

De son côté, la présidente de l'American Moroccan House Association, Rachida Chellal a mis en avant l'importance de consolider les liens de ces générations avec la mère-patrie et ses traditions, notamment à travers l'éducation.

Pour elle, cette école qui dispense aussi des cours de mémorisation du Saint Coran, est une initiative citoyenne à l'endroit d'une communauté attachée aux valeurs authentiques de son pays d'origine.

Prenant la parole à cette occasion, le Consul général du Maroc a salué cette initiative qui contribue, parmi d'autres, au renforcement de l'appartenance de la nouvelle générations de Marocains de New York et de sa région, ainsi que son attachement à ses origines.

A travers de telles initiatives et bien d'autres, ces générations mesurent la richesse de l'identité culturelle de leur pays d'origine et s'informent de la dynamique de développement en cours au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour en pouvoir contribuer, a-t-il dit.

Approchés par la MAP, des enfants de la communauté marocaine établie à New York n'ont pas caché leur fierté d'apprendre plusieurs facettes de la culture marocaine. "J'apprends beaucoup de choses sur le Maroc grâce à mes enseignants à l'école Al Amal", confie Myriam (8 ans).

Même son de cloche chez Ziyad (7 ans) qui se dit fier de pouvoir lire en langue arabe et mémoriser des sourates du Saint Coran. "Désormais, je connais aussi tant d'informations sur plusieurs villes du Maroc", se réjoui le petit garçon en arborant un sourire éclatant de reconnaissance et d'espoir.