Maroc: La Slovénie considère le pays comme « un pays ami et partenaire » (présidente de l'assemblée nationale slovène)

Ljubljana — La Slovénie considère le Maroc comme « un pays ami et partenaire, unis par des valeurs partagées et des aspirations communes à la paix, à la prospérité et à la compréhension mutuelle », a indiqué lundi la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, Mme Urška Klakočar Zupančič.

« Je suis ravie que la Slovénie considère le Maroc comme un ami et un partenaire, unis par des valeurs partagées et des aspirations communes à la paix, à la prospérité et à la compréhension mutuelle », a dit Mme Zupančič, lors d'entretiens avec le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, actuellement en visite en Slovénie.

Elle a affirmé que ces entretiens ont été l'occasion de souligner « les excellentes relations » entre le Maroc et la Slovénie ainsi que l'intensification de la coopération entre la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et l'Assemblée nationale de la République de Slovénie.

La responsable a rappelé, dans ce contexte, le mémorandum d'entente signé entre les deux institutions lors de sa visite au Maroc en novembre 2022, précisant que ce mémorandum réaffirme « notre engagement à renforcer les relations et à favoriser le dialogue entre nos deux institutions législatives ».

Les entretiens avec M. El Alami ont également été l'occasion de mettre en avant l'importance de la déclaration conjointe signé à Rabat en juin dernier par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, a poursuivi Mme Zupančič, soulignant que cette déclaration établit les bases de la coopération future entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment la culture, l'éducation, la science, les affaires, l'énergie, la protection de l'environnement et les technologies vertes.

Les entretiens ont également été l'occasion de souligner l'importance d'un dialogue continu entre le Maroc et la Slovénie sur les questions de la sécurité et de l'immigration, a-t-elle indiqué, réaffirmant l'engagement commun des deux pays à renforcer la coopération dans la lutte contre la migration irrégulière.

« Je suis convaincue que la Slovénie et le Maroc continueront à approfondir le dialogue sur les questions d'intérêt commun aux niveaux régional et international », a-t-elle dit, soulignant que la diplomatie interparlementaire joue un rôle clé dans ce cadre.

Lors de ces entretiens, le Président de la Chambre des représentants a été accompagné par l'ambassadeur du Maroc en Slovénie avec résidence à Vienne, Azzeddine Farhane.