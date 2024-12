Ethiopie: Les entreprises du parc industriel de Bahir Dar au pays stimulent la croissance économique grâce à une production à valeur ajoutée

Addis Abeba — Les investisseurs opérant dans le parc industriel de Bahir Dar en Éthiopie contribuent de manière significative à la croissance économique du pays grâce à la production de biens à valeur ajoutée et à la génération de devises étrangères, selon la branche de Bahir Dar de la Société de développement des parcs industriels.

La directrice de la branche de Bahir Dar de la Société de développement des parcs industriels, Tiruye Kume, a noté à ENA que les investisseurs sont engagés dans des secteurs clés tels que l'agro-industrie et la fabrication.

Parmi les entreprises notables, la Nirvana Processing Factory se distingue. Spécialisée dans la production d'huile raffinée et de dérivés d'huile de ricin, cette entreprise exporte ses produits à l'international et génère des revenus importants.

En phase initiale, elle a rapporté 304 000 dollars grâce à l'exportation, et ses biens à valeur ajoutée ont atteint 1,3 million de dollars. L'usine a également signé des contrats avec 9 500 agriculteurs pour garantir un approvisionnement en matières premières, améliorant ainsi les conditions de vie des producteurs locaux.

Le parc industriel de Bahir Dar offre des infrastructures modernes, telles que l'électricité autonome, l'eau, la sécurité renforcée et des services de soutien. Avec 150 hectares de terrain et des possibilités d'extension, il attire des investisseurs grâce à son statut de zone économique spéciale (ZES), offrant des avantages fiscaux et des services améliorés.

Ce parc soutient l'industrialisation et la transformation économique de l'Éthiopie, notamment par son rôle dans le développement de l'agriculture et de l'industrie. En seulement quatre mois, Nirvana a produit des quantités significatives de produits dérivés d'huile, consolidant ainsi son impact sur l'économie nationale et internationale.