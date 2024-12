Ethiopie: Les habitants de Jimma ont salué le développement de corridor qui stimulerait le rajeunissement de la ville

Addis Abeba — Les habitants de la ville de Jimma ont salué le projet de développement du corridor en cours pour transformer la ville en un espace urbain plus magnifique et plus confortable.

Le projet, qui tire parti du patrimoine naturel et historique de la ville, est mis en oeuvre en mettant l'accent sur la modernisation des principales rues et places publiques.

Selon les habitants locaux de Jimma, l'initiative a considérablement amélioré l'attrait visuel et la commodité de la ville soulignant que le projet est une responsabilité partagée et ont appelé à la participation collective de la communauté.

Bia Jemal est l'un des résidents qui a été interviewé par l'ENA et espère que le corridor en cours transformera certainement le visage de Jimma, l'une des plus anciennes et plus grandes villes d'Éthiopie. « Je pense que ce développement donnera à Jimma un nouveau look digne de son nom, reflétant sa beauté et son caractère uniques », a fait remarquer le résident.

Halima Hassan, une autre résidente, a noté que les routes étroites et les bâtiments vieillissants de Jimma avaient auparavant affecté l'apparence de la ville. Halima est convaincue que l'initiative de réaménagement du corridor contribuera à résoudre ces problèmes de longue date.

Les travaux de construction sont menés 24 heures sur 24 pour garantir une achèvement dans les délais, a déclaré à ENA le maire de la ville, Taha Kemer. « Nous travaillons jour et nuit pour faire de Jimma une ville moderne et vivable pour ses habitants », a-t-il souligné.

Le maire a également noté que la mise en oeuvre accélérée a déjà créé de nombreuses opportunités d'emploi pour la communauté locale.

Selon Taha, le projet de développement du corridor fait partie d'efforts plus vastes pour faire de Jimma une destination plus attrayante pour les investisseurs et les touristes. Le projet vise à renforcer le commerce et l'intégration sociale avec les zones voisines, ce qui devrait stimuler l'économie de la ville.

Le maire a également révélé que des mesures sont prises pour fournir une compensation adéquate et une aide à la réinstallation aux personnes déplacées par le développement.