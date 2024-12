Ethiopie: L'IGAD approuvera le cadre de politique de l'enfance

Addis Abeba — Les ministres en charge des affaires de l'enfance de la région de l'IGAD se réuniront pour valider et approuver le cadre de politique de l'enfance de l'IGAD le 13 décembre 2024, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

L'objectif de la validation et de la conférence ministérielle est d'adopter le cadre de politique de l'enfance, en veillant à ce qu'il soit bien équipé pour relever les défis auxquels sont confrontés les enfants dans les États membres et dans la région.

La politique décrit des plans d'action pour prévenir et lutter contre diverses formes d'abus, de négligence, d'exploitation et de violence subies par les enfants, en particulier les plus vulnérables, y compris les enfants en déplacement.

En partenariat avec Save the Children, l'Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC) et d'autres partenaires internationaux, l'IGAD a mené des consultations nationales dans les États membres de l'IGAD sur le projet de cadre de politique de l'enfance de l'IGAD.

La conférence ministérielle sera précédée d'une réunion régionale de validation les 11 et 12 décembre 2024. Des experts techniques de haut niveau des États membres de l'IGAD chargés des affaires de l'enfance et des affaires étrangères, ainsi que des experts du Secrétariat de l'IGAD et des partenaires internationaux, devraient assister à la réunion de validation.

La conférence ministérielle réunira les ministres des affaires de l'enfance des États membres de l'IGAD et des représentants de haut niveau des organisations partenaires. Les enfants participeront également aux deux réunions pour partager leurs points de vue.

On a appris que la ministre des femmes et des affaires sociales du gouvernement éthiopienne présidera les deux événements.