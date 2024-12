Ethiopie: Le pays et la République tchèque ont discuté de questions bilatérales clés pour renforcer un partenariat de longue date

Addis Abeba — L'Éthiopie et la République tchèque ont engagé des discussions de haut niveau visant à renforcer leurs relations diplomatiques et économiques de longue date, qui s'étendent sur plusieurs décennies.

Les discussions ont été menées par le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh et le vice-Premier ministre et ministre du travail et des affaires sociales de la République tchèque, Marian Jurečka. Une délégation gouvernementale et commerciale de haut niveau de la République tchèque, dirigée par Jurečka, est actuellement en visite de travail officielle en Éthiopie.

Les deux parties ont exploré les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines clés d'intérêt mutuel, notamment le financement du développement, le tourisme et la conservation de la faune. Temesgen Tiruneh a annoncé : « Aujourd'hui, j'ai eu des discussions productives avec le vice-Premier ministre de la République tchèque, Marian Jurečka, en me concentrant sur des questions bilatérales clés. » Les discussions ont porté sur le renforcement des relations de longue date entre l'Éthiopie et la République tchèque, qui s'étendent sur plusieurs décennies.

Dans le cadre de leur engagement commun à approfondir ce partenariat, l'Éthiopie et la République tchèque ont signé un protocole d'accord pour promouvoir la collaboration sur les accords de dette à long terme et la coopération au développement.

En outre, la République tchèque a réaffirmé son soutien aux efforts de développement en cours de l'Éthiopie. Un accent particulier a été mis sur l'avancement des initiatives conjointes dans le secteur du tourisme et le renforcement des efforts de conservation de la faune, a noté Temesgen. Les deux pays se sont engagés à maintenir leur collaboration sur des questions d'importance mutuelle.