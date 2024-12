Congo-Kinshasa: Nord-Kivu et Ituri - L'Assemblée Nationale et le Sénat autorisent la 87ème prorogation de l'état de siège

L'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo a, au cours d'une séance plénière tenue au Palais du peuple à Kinshasa, autorisé, par un vote, la 87e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord-Kivu. Ce texte a été présenté et défendu par le Ministre d'Etat en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. C'est sans débat que ce texte a été adopté après la motion du Député National Alfred Dibandi Nzondomy.

Pour ce représentant du peuple à la Chambre basse du Parlement, la plénière devait harmoniser les vues sur le rapport à présenter au Chef de l'Etat après une mission d'évaluation de l'état de siège conduite par la Première Ministre Judith Suminwa qui était accompagnés des élus nationaux.

Lors du vote à l'Assemblée nationale, sur les 368 Députés présents, 320 se sont prononcés pour le maintien de l'état de siège, tandis que 47 ont voté contre et un seul Député s'est abstenu. Ce choix de proroger sans débat l'état de siège dans les deux provinces, traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin le rapport d'évaluation de cette mesure d'exception au regard des cris d'alarme des populations locales qui dénoncent certaines dérives.

Le speaker de la Chambre Basse du Parlement, Vital Kamerhe, a classé la sécurisation des agents de la RTNC -Radiotélévision nationale congolaise - parmi les sept motions d'information à transmettre au Gouvernement. Il l'a fait savoir samedi 7 décembre lors de l'examen du Projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les Provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Dans ce lot de motions d'information figure entre autres celle relative à l'insécurité dans la Province de Kwango et de l'Insécurité au plateau de Bateke. Et aussi, de la situation sanitaire autour de la pollution de l'air à Kinshasa ainsi que de la situation sécuritaire et les tueries dans les mines à Mwenga. Enfin, la motion relative à la situation des embouteillages sur la RN1 tronçon Kinshasa-Matadi, la situation des catastrophes naturelles après les pluies diluviennes à Wamba, Butembo et Matadi, pour ne citer que celles-là.

Au Sénat

A l'instar de l'Assemblée nationale, l'économie de ce texte de loi a été donnée par le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Mutamba.

«Sur 109 Sénateurs qui composent la chambre Haute du Parlement, 75 sénateurs ont pris part au vote, 72 ont dit oui, aucun non et trois cas d'abstention ont été enregistrés. Par conséquent, le Sénat vote le projet de Loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national», a déclaré Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, président de la Chambre haute du Parlement.