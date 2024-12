Soudan: Al-Eaysir - J'ai appelé la Ligue Arabe à tenir une réunion pour neutraliser des pays arabes qui s'ingèrent dans les affaires soudanaises

Port-Soudan — Le porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-eaysir, ministre de la Culture et de l'Information a annoncé qu'il avait soumis une invitation à la Ligue Arabe pour tenir une réunion d'urgence pour neutraliser certains pays qui s'ingèrent dans les affaires soudanaises et relèvent de la sous l'égide de la Ligue Arabe, et que la Ligue adopte un projet visant à limiter l'ingérence internationale dans les affaires nationales soudanaises.

Al-eaysir a déclaré (à la SUNA) après une séance de discussions avec la délégation de la Ligue Arabe dirigée par Ahmed Aboul Gheit, le secrétaire général de la Ligue, à Port-Soudan lundi: «Nous comptons sur un rôle majeur de la Ligue dans la période à venir, d'autant plus que la plupart des organisations et institutions régionales et internationales nous ont tourné le dos dans cette bataille et ont suspendu l'adhésion du Soudan alors que la Ligue arabe ne l'a pas fait", ajoutant qu'il Il y a des interventions de certains pays qui relèvent de la Ligue et qui comptent sur la Ligue pour jouer un rôle dans la neutralisation de ces pays par le biais d'un sommet d'urgence ».

Il a ajouté : "Nous comptons sur la Ligue arabe, du point de vue des liens étroits entre le Soudan et la Ligue, pour jouer un rôle central en soutenant le peuple soudanais et le Soudan dans cette bataille qu'ils mènent".

Al-eaysir a déclaré : « Nous voulons renouveler les trois non de Khartoum par l'intermédiaire de la Ligue arabe à la fin de cette année : non à l'ingérence dans les affaires soudanaises, non à l'attaque du peuple soudanais et non au démantèlement de l'État soudanais. »

SUNA indique qu'Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe a entamé ce lundi matin une visite au Soudan à la tête d'une délégation de la Ligue pour tenir des réunions avec des responsables de l'État pour discuter la question de la guerre menée par les Forces du Soutien Rapide (FSR et discutez des moyens de coopération et de coordination conjointe.