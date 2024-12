Soudan: Le barreau soudanais rencontre le ministre des Affaires étrangères

Port-Soudan — Le Barreau Soudanais a rencontré dimanche le ministre des Affaires étrangères, M. Ali Youssef, dans son bureau à Port-Soudan.

M. Tariq Abdel Fattah, secrétaire général adjoint de l'Union des Avocats Arabes (UAA), chef adjoint de l'Association du Barreau Soudanais et secrétaire aux relations étrangères, a déclaré dans une déclaration à la SUNA qu'au cours de la réunion, le ministre a été informé de toutes les activités internationales de l'UAA en particulier au niveau arabe, dont la plus importante a été les positions fermes adoptées par l'UAA en formant une équipe chargée d'enquêter sur les crimes de la milice Forces de Soutien Rapide (FSR) et en soulignant la nécessité de préserver la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Soudan sous sa direction. des forces armées soudanaises et des forces qui les soutiennent.

Il a souligné que le ministre a salué les efforts considérables et tangibles déployés par l'Association du Barreau, qui représente la longue histoire de lutte des avocats soudanais à l'intérieur et à l'extérieur du pays, indiquant que le ministre a émis une directive immédiate pour former un comité conjoint entre le ministère des Affaires étrangères et du Barreau pour transformer leur coopération en un travail exécutif dans le domaine de la protection des droits de l'homme et des victimes de la guerre au Soudan en particulier, et pour poursuivre les criminels de la milice de soutien rapide et les amener au niveau national et la justice internationale, en application du devoir requis par le droit national, les accords et les chartes. International.