Soudan: La Commission des Réfugiés publie une clarification concernant l'attaque des milices rebelles contre les camps de réfugiés dans le Nil Blanc

Port-Soudan — La Commission des réfugiés a publié une clarification concernant les événements de l'entrée de la milice rebelle dans les camps de réfugiés de la région de Jabalain au le Nil Blanc.

Elle a déclaré que les événements se sont produits dimanche matin, après les mouvements de certains éléments armés affiliés à la milice rebelle Forces du Soutien Rapide(FSR) à l'intérieur des frontières des camps de réfugiés de l'État du Nil Blanc, ce qui a suscité l'inquiétude des habitants des camps et les agences humanitaires qui travaillent.

La délégation a déclaré que les autorités locales se sont immédiatement coordonnées avec les services de sécurité pour suivre la situation et assurer la sécurité des réfugiés, et qu'un comité d'urgence a été formé pour suivre les événements et les conditions humanitaires des réfugiés.

Elle a confirmé que des mesures supplémentaires étaient prises pour renforcer la sécurité à l'intérieur des camps et dans leurs environs.

La Commission a renouvelé son engagement à assurer la sécurité et la sûreté des réfugiés, conformément aux lois internationales régissant les conditions des réfugiés et à travailler avec les partenaires internationaux et locaux pour assurer la fourniture continue des services humanitaires sans aucune interruption.