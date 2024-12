Congo-Kinshasa: Gouvernement, Parlement et Félix Tshisekedi bientôt saisis, Loi statistique - L'INS en ordre utile pour l'adoption et la promulgation au pays

Dans les tout prochains jours, la République démocratique du Congo, sous le leadership du Président Félix Tshisekedi, Chef de l'État, disposera d'une Loi statistique. Il s'agit d'un instrument essentiel qui va servir de boussole pour la mise en place des politiques publiques efficaces, tout en permettant de remettre sur orbite le système statistique national, suivant les exigences édictées au niveau de la Commission statistique des Nations Unies et de la Charte africaine de Statistique.

Durant deux jours, soit du 5 au 6 décembre 2024, l'Institut National de la Statistique a, en effet, réussi le pari de l'organisation d'un atelier de validation de l'avant-projet de loi portant organisation et réglementation de l'activité statistique, qui constitue une étape cruciale pour la mise en oeuvre d'un cadre propice pour le secteur.

Dans son mot de clôture, Madame Elysée Chovu, Directeur général de l'INS, a remercié les participants pour leur contribution louable aux travaux. Elle a également exprimé sa gratitude à l'UNFPA et Paris 21, pour leur soutien qui a permis la tenue de l'atelier dans des conditions acceptables. Elysée Chovu a, plus loin, exprimé ses attentes pour l'aboutissement rapide du travail entamé par son institution, en vue de la promulgation, par le Président de République, Félix Tshisekedi, de la Loi portant organisation et réglementation de l'activité statistique en RDC.

Au terme des deux jours d'intenses activités sur l'avant-projet de loi statistique, tenues en ce lieu, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à améliorer le document soumis à votre appréciation. J'ai appris que les échanges ont été fructueux. L'Institut National de la Statistique est très encouragé par la qualité de débats et de contributions des uns et des autres.

L'adoption de ce Projet de loi, par le Gouvernement et par le Parlement, et surtout sa promulgation par le Chef de l'État, restent les étapes à franchir. Nous espérons que cela ne prendra pas assez de temps », a-t-elle indiqué.

Et de compléter : « Mesdames et messieurs, chers participants, en attendant les discussions ultérieures par les mesures d'application à la présente, discussions auxquelles chacun de vous sera à nouveau convié, je réitère mes voeux de voir notre pays doté d'une Loi portant organisation et réglementation statistique, suivant l'engagement de développement par le bien-être des populations, pris par le Gouvernement conduit par Son Excellence Madame la Première Ministre Judith Suminwa, sous le leadership du Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo...

Je ne saurais clore mon propos sans faire mention spéciale à la Commission ad hoc que j'ai mis en place, depuis un mois, ainsi qu'au Consultant Mamadou, pour leur engagement lors des échanges fructueux durant une semaine. Je remercie l'UNFPA pour sa promptitude et sa collaboration avec notre Institution, sans oublier Paris 21, qui a mis à notre disposition un expert international ».

Madame Elysée Chovu a, pour finir, remercié les Agences du Système des Nations Unies pour leur appui considérable pour la réussite des travaux.

« Que tous les membres du système statistique national, ainsi que les Agences du Système des Nations Unies, trouvent ici mes remerciements pour leur participation durant ces deux jours de travaux », a reconnu le numéro 1 de l'Institut National de la Statistique.