Congo-Kinshasa: Clôture des travaux budgétaires, OCC - Le Dr Etienne Tshimanga transmet des instructions fermes aux responsables provinciaux pour 2025

C'est au terme d'une réunion marathon avec les responsables des entités provinciales que le Docteur Etienne Tshimanga Mutombo, Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), a transmis des instructions fermes à ces derniers pour l'année 2025, le week-end dernier, dans la salle polyvalente de l'Immeuble Cinquantenaire, dans la commune de la Gombe, en guise de clôture des travaux de consolidation du plan d'actions opérationnel 2025. Ouvert le jeudi 21 novembre 2024, le Plan d'Actions Opérationnel de l'Office Congolais de Contrôle pour l'exercice 2025 a été adopté après 13 jours de travaux intenses, donnant ainsi à l'OCC des moyens nécessaires à son fonctionnement pour l'année 2025.

Occasion pour le Directeur Général de féliciter les agents et cadres pour leur implication dans la conception et l'accomplissement de ce plan. Il faut signaler que le Directeur Général, le Dr Etienne Tshimanga et Madame le Directeur Général adjoint, Christelle Muabilu, étaient impliqués dans le suivi des travaux des différentes sous-commissions.

Dans son mot de circonstance, le Dr Etienne Tshimanga a lancé un appel à l'équipe de consolidation de faire diligence pour permettre à la Direction générale de déposer en temps utile au Conseil d'Administration le Plan d'Actions Opérationnel 2025 pour son adoption.

Le Directeur Général a constaté durant les travaux en commission, spécifiquement dans la sous-commission Production, que le débat a plus tourné autour du dossier sur la pratique qui consiste à falsifier et à réutiliser les Attestations de Vérification (AV) par les Agences en Douane.

Ces pratiques sont devenues courantes et tentent de se hisser à la norme. C'est ainsi que le Dr Etienne Tshimanga a invité les agents de l'OCC à la vigilance. La Direction générale attend saisir la Tutelle, le ministère du Commerce Extérieur et la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) pour tirer la sonnette d'alarme et chercher à mettre fin à ces pratiques liées à la fraude, a renchéri le Dr Etienne Tshimanga.

Il a terminé son mot en remerciant les Chefs des départements présents, les Chefs de Directions Provinciales, les Chefs d'Agences ainsi que tous les DAF et SAF pour le travail abattu. C'est par une photo de famille que le Dr Etienne Tshimanga a clôturé la cérémonie.