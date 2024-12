Congo-Kinshasa: Huawei clôture la 9ème édition de son programme 'Seeds for the Future'

La Société de Télécommunications Huawei RDC a officiellement clôturé, jeudi 5 décembre 2024, la neuvième édition de son programme phare dédié à la formation et à l'excellence académique dans le domaine des TIC, "Seeds for the Future". La cérémonie, organisée à Kinshasa, a mis à l'honneur les étudiants lauréats à travers une remise officielle de certificats. Dans son discours d'ouverture, le Directeur Général de Huawei RDC, Mr Jitao a salué l'excellence des participants : «Cette année, 14 étudiants exceptionnels issus de quatre prestigieuses universités - UNIKIN, ISTA, UPN et ISIPA - ont été sélectionnés parmi les meilleurs à l'issue d'un processus rigoureux incluant des tests, des interviews et des sélections.

Sous la thématique de l'innovation et de la durabilité, ces jeunes talents ont participé activement au programme qui, pour cette édition, s'est tenu à distance. Grâce aux modules numériques, ils ont pu suivre des sessions intensives depuis la RDC et échanger avec les participants internationaux sur les technologies émergentes comme la 5G, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. »

Il a également insisté sur l'importance de la cyber sécurité dans les solutions proposées par Huawei : «Chez Huawei, la cybersécurité est une priorité absolue. Elle est intégrée dans toutes nos solutions pour garantir un écosystème numérique viable et résilient, essentiel dans un monde de plus en plus connecté et complexe.»

Présent à cet événement, le Conseiller Commercial de l'Ambassade de Chine en RDC, Mr Han Xiaofei, a salué le rôle de Huawei dans le développement des compétences locales : «Huawei RDC a prouvé qu'elle est une véritable alliée dans la promotion des talents congolais. Ce programme illustre l'engagement de Huawei à doter la jeunesse d'outils technologiques modernes et à bâtir un avenir durable pour tous », a-t-il déclaré.

De son côté, Marie-Thérèse Sombo, Ministre Nationale en charge de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, a adressé ses remerciements à Huawei pour cette initiative, qui prépare la jeunesse congolaise à relever les défis du développement durable.

«De graines pour l'avenir, vous êtes déjà devenus des plantes qui doivent porter des fruits et des graines pour produire d'autres plantes. En suivant le modèle de Huawei, ce géant mondial en technologie, en matière d'équipements de télécommunications, smartphone, des solutions croûtes et l'intelligence artificielle, nous attendons désormais de vous cette innovation constante et ce sens d'ambition positive afin d'être des véritables moteurs de développement de la RDC », a-t-elle affirmé.

Enfin, le Directeur Général de Huawei RDC a annoncé que, dès l'année prochaine, le programme Seeds for the Future se tiendra en Chine. Dix étudiants seront sélectionnés pour participer à cette session internationale, renforçant ainsi les liens académiques et technologiques entre la Chine et la RDC.