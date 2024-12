Ile Maurice: Loga Virahsawmy - Dans la ronde de Fifi

Une petite fille espiègle qui veut toujours bien faire et à qui il arrive des aventures. Fifi est le personnage d'enfant que Loga Virahsawmy nous propose de suivre dans un recueil de contes trilingue qui vient de sortir : «Against the grain/Kont kouran/ A contresens»

Pelote de laine et chaton. Cliché d'un moment mignon que Loga Virahsawmy transforme allègrement. Pour nous rappeler avec un réalisme saisissant que couverture de laine et pattes de chaton turbulent ne font pas bon ménage. Ajoutez-y une petite fille touche à tout, jamais en panne d'imagination. Par inadvertance, en jouant avec des feux d'artifice, elle met même le feu au toit en chaume de la véranda, à Noël. Vous avez là l'ambiance d'une famille unie, à la mauricienne.

Ce sont cinq histoires que Loga Virahsawmy a rassemblées dans un recueil trilingue intitulé Against the grain/Kont kouran/A contresens. Il s'agit du premier recueil de zistwar zanfan pour l'auteure plus connue pour ses romans en anglais.

«Quand mes petits-enfants étaient ti baba, je leur racontais des histoires. Je leur lisais des livres, mais qu'ils soient en anglais ou en français, je leur traduisais l'histoire en créole», se souvient-elle. Suite logique : «Je me suis demandé pourquoi je n'écrirais pas des histoires pour enfants.» Ayant terminé le manuscrit avant le décès de son «guru, my dear beloved husband Dev Virahsawmy, who has always encouraged me to write», comme elle le note en préface, Loga Virahsawmy lui a montré ses histoires en anglais. «Dev m'a dit que j'avais un avenir dans ce genre-là. C'est lui qui a traduit les histoires en créole. Dev ne faisait pas que les traduire, il adaptait aussi les histoires. Je voulais corriger cela, mais après son décès, j'ai décidé de respecter sa volonté.» Pour la version en français, Loga Virahsawmy a fait appel à notre collègue Marie-Annick Savripène. «Les cinq histoires sont en trois langues. Avec l'enseignement du Kreol morisien à l'école, ce recueil pourrait devenir un outil de travail.»

Après une période «émotionnellement compliquée», à faire le deuil de l'homme dont elle a partagé la vie pendant presque 60 ans de mariage, Loga Virahsawmy est revenue à l'écriture. Elle a retrouvé Fifi, son héroïne, inséparable de son chat Minou. Un animal qu'elle promène avec elle dans un sac spécialement aménagé. «Fifi fer bann koustik inkroyab. Kan mo pe ekrir, mo gagn riye ar bann zafer ki li fer.» Notamment ses demandes «farfelues» à ses parents ou à sa Mémé adorée concernant son chat.

L'auteure explique que le thème central de ces histoires, «c'est surtout l'amour». L'amour inconditionnel pour les animaux, pour les grands-parents, pour la famille. Loga Virahsawmy insiste aussi dans ses histoires sur un «environnement propre». Elle nous montre une enfant qui apporte de la joie autour d'elle. Dans une famille qui pour Noël, au lieu du sapin, choisi une branche de flamboyant - avec ses décorations naturelles - pour égayer la maison.

Le propre de ces contes c'est de proposer un univers mauricien aux antipodes de la neige et des pratiques importées d'ailleurs. «Pourquoi donner aux enfants seulement Blanche Neige et Le petit chaperon rouge ?» Ici, Loga Virahsawmy montre la force du 100 % local. Que ce soit dans les traditions observées (la famille accueillie avec la bénédiction et le plateau de camphre et de fleurs fraîches). Que ce soit dans l'assiette, avec du thé, des gato pima, des gato brinzel après un trajet en van. Que ce soit dans les liens entre une famille et son jardinier bienveillant, Prem. Celui qui rend des services à la Mémé, celui qui veille sur la maison quand la famille n'est pas là. Ces histoires sont-elles inspirées du vécu de Loga Virahsawmy ? En riant, elle affirme, «pour commencer, je n'ai jamais eu de chat». Par contre, sa petite-fille Anastasia, «ki'nn rakont mwa kouma so sat ti perdi», y est pour quelque chose. Anastasia Virahsawmy signe les illustrations de ce recueil de contes.

*L'ouvrage est à Rs 400. Un lot de dix copies est à Rs 3 500. Une partie des recettes sera versée au Safe Haven Halfway Home..