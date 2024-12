Ile Maurice: 4 034 enfants ont été abusés dont 421 sexuellement !

Ces chiffres vous donneront froid dans le dos bien que selon certains acteurs sociaux, ils ne reflètent qu'une infime partie de la réalité. Pas moins de 4 034 cas d'abus sur les enfants ont été rapportés de janvier à septembre, cette année. De ce nombre, 421 enfants ont été agressés sexuellement soit 37 garçons et 384 filles précisément.

Selon ces précisions apportés par la Child Development Unit (CDU) en fin de semaine, ils étaient au total 6 349 victimes en 2023. Parmi celles-ci, 559 filles mineures et 61 garçons ont subi des abus sexuels l'an dernier.

De nombreuses questions subsistent depuis le décès tragique de la petite Élodie, 7 ans. Cela fait huit jours depuis que la petite a été agressée et doublement violée avant d'être tuée. Le suspect, Jean Alan Ramborough, était pourtant connu des services de police car des signalements avaient été faits contre lui pour obscénités envers des collégiennes, entre autres délits et perversités.

Que fait-on face à l'ampleur du problème des enfants qui deviennent les proies des prédateurs sexuels ? D'emblée la CDU dit gérer une ligne d'assistance qui opère 24 heures sur 24 et sept jours sur sept afin de permettre aux individus de signaler des cas d'abus dont sont victimes les enfants à Maurice et de recevoir des conseils.

L'instance dit encourager les citoyens à dénoncer les prédateurs et travaille en étroite collaboration avec des ONG telles que PEDOSTOP pour renforcer leurs efforts dans la lutte contre les abus sexuels sur les enfants.

«PEDOSTOP fournit un soutien psychologique, juridique et médical aux enfants victimes et à leurs familles. Ils organisent également des sessions de formation pour les professionnels et les membres de la communauté pour améliorer la gestion des cas d'abus.»

Outre les organisations non gouvernementales, la CDU dit collaborer avec des organisations communautaires pour mettre en oeuvre des programmes de protection de l'enfance et des initiatives de sensibilisation, précise-t-elle.

Parmi les services offerts, l'on retrouve une assistance immédiate aux enfants victimes, y compris des conseils sociaux et psychologiques, un soutien médical et une aide juridique ou encore l'organisation des sessions de suivi pour assurer la récupération de l'enfant et sa réintégration dans la société.

Plus encore, si dans certains cas les victimes ne peuvent plus rester avec leur famille car ayant été agressées par un membre, la CDU dit offrir des soins alternatifs tels que des refuges temporaires, des familles d'accueil et, en dernier recours, le placement dans des institutions caritatives contrairement à ce que «certains» racontent au sujet de cette unité chargée de veiller à la protection des enfants mineurs à Maurice.

Réhabilitation

Dans son objectif de soutenir les enfants victimes d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle commerciale, la CDU travaille également avec la Mauritius Family Planning Association pour prodiguer des conseils psychologiques, médicaux et des informations sur la contraception mais aussi pour agir comme un centre de facilitation pour la réhabilitation et la réintégration des enfants victimes. Cela, diton, se fait à travers des activités récréatives pour les victimes afin de leur offrir un environnement sécurisé et stimulant pour aider les enfants à surmonter les traumatismes.

Enfin, la CDU dit mener plusieurs campagnes de sensibilisation à travers ses programmes qui sont notamment le Parental Empowerment Programme. Ce programme d'autonomisation parentale a pour objectif d'aider les parents à développer des compétences essentielles pour élever leurs enfants de manière positive et sécurisante. Il s'agit aussi de l'amélioration de la qualité parentale où les parents acquièrent des compétences qui leur permettent de mieux répondre aux besoins de leurs enfants.

Il est également question de l'Atelier Partage Parents proposé par le National Children's Council et qui vise à soutenir les familles et garantir le bien-être des enfants. Notons, de plus, l'organisation conjointe de campagnes de sensibilisation dans les écoles, les communautés et à travers les médias pour éduquer le public sur les signes d'abus sexuels et les moyens de les prévenir tout en promouvant la compréhension des droits des enfants, protection contre les abus et à leurs responsabilités correspondantes.

A cela il convient d'ajouter le Community Child Protection Programme qui est une initiative clé de la CDU visant à garantir la sécurité et le bien-être des enfants au sein de la communauté. Il sert de forum formel pour promouvoir le développement communautaire avec un accent sur la protection et le bien-être des enfants, à travers l'implication des communautés locales dans l'identification et la résolution des problèmes de protection de l'enfance, favorisant un sentiment de responsabilité collective. La réalisation de campagnes de sensibilisation pour éduquer le public sur les droits des enfants et les signes d'abus, incluant les abus sexuels, est aussi une composante de ce programme de protection, de même que des sessions éducatives pour les parents, les enseignants et les leaders communautaires afin de les doter des connaissances et des compétences nécessaires pour protéger les enfants.