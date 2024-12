Burkina Faso: Célébration du 11-Décembre - 383 Burkinabè congratulés pour leur dévouement à la Nation

La présidence du Faso a organisé une cérémonie nationale de décoration, vendredi 6 décembre 2024, à Ouagadougou. A l'occasion, 383 agents du public et du privé ont été distingués dans l'Ordre de l'Etalon et dans l'Ordre du mérite burkinabè.

L'Etat burkinabè est reconnaissant des efforts consentis par des filles et fils pour la cause de la patrie. En effet, pour leur ardeur au travail et leur esprit de sacrifice pour la cause nationale, 383 agents du public et privé ont été décorés, vendredi 6 décembre 2024, à la Grande chancellerie des Ordres burkinabè. Il s'agit de 192 personnes dans l'Ordre de l'Etalon et 191 agents dans l'Ordre du mérite burkinabè. La cérémonie a été présidée par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Dans l'Ordre de l'Etalon, un Burkinabè a été élevé au rang de Grand-croix, 2 au rang de Grand officier, 12 ont été faits Commandeur, 38 au titre d'officier et 139 au rang de chevalier. Le général de division à la retraite, Robert Tinga Guiguemdé est l'unique burkinabè à recevoir la médaille de Grand-croix de l'Ordre de l'Etalon. Ce premier médecin militaire, Pr agrégé et professeur titulaire, a consacré sa vie aux frères d'armes, à la population du Burkina et au monde de la recherche et de l'enseignement.

Il est le premier scientifique burkinabè distingué Docteur honoris causa d'une université (Bordeaux II en 1990). L'homme a reçu le prix Mohamed El Fasi de médecine tropicale de

l'Association des universités francophones(AUF) en 1994. Le général Guiguemdé a été décoré de plusieurs médailles dont, entre autres, sur le plan national, la médaille de Commandeur de l'Ordre du mérite de la santé (2015), la dignité de Grand officier de l'Ordre de l'Etalon (2021) et sur le plan international la médaille d'officier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES (2013) et la médaille de chevalier de l'Ordre de la valeur du Cameroun (2014).

Le récipiendaire a traduit sa reconnaissance au chef de l'Etat, ses collègues et l'Académie nationale des sciences des arts et des lettres qui l'ont proposé à cette décoration. Mamou Doukouré et Moctar Tall sont les deux personnalités à être élevées au rang de Grand officier de l'Ordre de l'Etalon.

Dans l'Ordre du mérite burkinabè, le soldat de 1re classe, Metba Ouédraogo, a reçu la distinction de commandeur, 7 autres personnes ont été élevées au rang d'officier et 183 au grade de chevalier. A l'issue de la décoration, les 383 récipiendaires ont été félicités par le président du Faso.

Cette cérémonie nationale marque le début des décorations au titre de 2024. Cette année, ce sont au total 6 024 personnes, selon les chiffres de la Grande chancellerie des ordres burkinabè qui seront décorées dans les différents Ordres, sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de la fête nationale de l'indépendance.

Réactions de quelques récipiendaires

Batimana Ouattara, chevalier de l'Ordre de mérite burkinabè: « je remercie l'Etat pour cette distinction »

Je suis un Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) dans la commune de Niangoloko. Sur le champ de bataille, nous sommes montés sur une mine et j'ai perdu l'usage de mes deux jambes. Je remercie l'Etat pour cette distinction.

Inoussa Ouédraogo, président de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina, chevalier de l'Ordre de l'Etalon : « c'est une invite à travailler davantage »

Je remercie la hiérarchie et tous ceux qui ont pensé que le travail que nous faisons mérite une récompense. C'est une invite à travailler davantage pour le développement de notre pays et pour d'autres reconnaissances. Je dédie cette distinction à tous mes collaborateurs et ceux qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre à l'atteinte de ce résultat. Nous dédions aussi la médaille aux Forces de défense et de sécurité et aux VDP qui luttent pour que la paix revienne au Burkina.

Gilbert Ouédraogo, directeur de la communication de la présidence du Faso, chevalier de l'Ordre de l'Etalon : « je traduis ma reconnaissance au capitaine Ibrahim Traoré »

Je rends grâce à Dieu qui a voulu que ces moments se tiennent. Je traduis ensuite toute ma reconnaissance au capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'Etat, qui a bien voulu que nous puissions travailler à ses côtés. C'est au regard des résultats obtenus que le président du Faso a estimé digne de nous gratifier de cette reconnaissance. Ces résultats sont le fruit d'un travail d'équipe. Je rends un hommage à toute l'équipe de la direction de la communication de la présidence du Faso. Je dédie cette médiale à ma famille, à mon épouse et mes enfants qui ont été des soutiens afin que nous ayons de l'énergie nécessaire pour toujours avancer.

Haoua Yaro Tamboura, professeur certifiée des écoles à l'école de Dafinso classique de Bobo-Dioulasso, chevalier de l'Ordre de l'Etalon : « que la paix revienne au Burkina »

Ce sont des sentiments de joie et de fierté qui m'animent à la suite à cette distinction. Je dédie cette médaille à mes parents, mon époux, mes collègues et tous ceux qui m'encouragent dans ce que je fais. Je suis influenceuse et je milite pour la cause des femmes et enfants démunis ainsi que les personnes déplacées internes. Je remercie les autorités par cette distinction et que la paix revienne au Burkina.

David Bangba Kafando, directeur de la communication du Service national pour développement, chevalier de l'Ordre du mérite burkinabè : « c'est le mérite d'un travail collectif »

C'est un sentiment de joie qui m'anime ce soir. C'est aussi un sentiment de reconnaissance à l'endroit des autorités notamment de la direction générale du Service national pour le développement (SND). C'est une récompense personnelle, mais c'est le mérite d'un travail collectif. C'est l'occasion de remercier mes confrères et mes chefs de services que j'ai connu tout au long de ma carrière de journaliste. Cette distinction est aussi un rappel que je dois continuer dans le sens du travail bien fait et professionnel.

Ahmed Ouoba, photographe à la présidence du Faso, chevalier de l'Ordre du mérite burkinabè : « je dédie cette distinction à mes collègues et ma famille »

C'est une grande satisfaction de recevoir cette médaille et je remercie ma hiérarchie qui m'a proposé à la décoration. Je dédie cette distinction à mes collègues et ma famille.