Burkina Faso: Ouagadougou/cybercriminalité - La Police nationale a mis aux arrets un cyber escroc

La Police nationale a mis fin aux activités illicites d'un présumé cyber escroc qui s'adonnait entre autres à de l'escroquerie, l'utilisation frauduleuse d'image d'autrui et le proxénétisme via les réseaux sociaux. Son mode opératoire consistait à publier des photos de filles et dames burkinabè préalablement soustraites frauduleusement à l'insu des intéressées, en faisant croire qu'il s'agit de dames douanières, gendarmettes et policières qui désiraient des unions libres ou de mariage.

Pour entrer en contact avec lesdites dames, il avait laissé un numéro WhatsApp sur lequel on pouvait le joindre. Dès qu'une personne le contactait à cet effet, il lui exigeait des sommes d'argent allant de 3000 à 15 000. Le présumé cyber escroc a pu tromper de Janvier 2024 à nos jours, plus de 200 personnes et le montant de tous les dépôts perçus par cet individu est estimé à plus de 4.500.000 FCFA.