Sénégal: Cherif Ndiaye et Mame Baba Thiam buteurs, Mikayil Faye voit rouge

Dakar — Les attaquants sénégalais Chérif Ndiaye de l'Étoile rouge de Belgrade (Serbie) et Mame Baba Thiam d'Eyüpspor (Turquie) se sont illustrés ce week-end, en inscrivant respectivement leur dixième et huitième but en championnat, pendant que leur compatriote Mikayil Faye écopait d'un carton rouge avec Rennes (France).

Ndiaye a inscrit son dixième but en Super Liga serbe, samedi contre FK Tekstilac Odžaci, lors du large succès (6-0) de son équipe, lors de la dix-huitième journée.

Les « Rouge et Blanc » sont leaders de la Super Liga avec 49 points et un match en retard. Ils comptent douze points de plus que leur poursuivant direct, le FK Partizan (37 points).

Mame Thiam a de son côté marqué un doublé contre Samsunspor, lors de la 15e journée de la Super Lig. Son équipe s'est imposée 3-0.

En Angleterre, Chelsea de Nicolas Jackson a renversé Tottenham de Pape Matar Sarr, 4-3, lors du derby londonien de la 15e journée de la Premier League.

Tottenham menait 2 buts à 0 après le premier quart d'heure, avant de se faire rejoindre par son adversaire du jour qui va finalement s'imposer dans ce match.

Jackson et Sarr étaient titulaires. Le milieu de Tottenham a joué l'intégralité de la rencontre. Moins percutant que lors des précédentes journées, il est l'auteur de la faute sur le pénalty transformé par l'Anglais Cole Palmer pour le but de la victoire.

Jackson a cédé sa place à la 76e mn. L'attaquant des Blues du Chelsea, sur le banc lors de la large victoire de son équipe à l'occasion de la précédente journée contre Southampton (5-1), est auteur de huit buts depuis le début de la saison.

Chelsea, avec 31 points, occupe la deuxième place du classement général du championnat anglais dominé par Liverpool qui compte quatre points de plus et un match en moins.

Le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton d'Iliman Ndiaye et d'Idrissa Gana Gueye, était programmé samedi, mais il a finalement été reporté en raison de conditions météorologiques défavorables liées à la tempête Darragh qui a soufflé ce week-end sur le Royaume-Uni et la France.

En Ligue 1 française, l'attaquant de Rennes Mikayil Faye a écopé d'un carton rouge dans le temps additionnel de la première mi-temps du match perdu par son équipe contre Nantes, 0-1, lors de la 14e journée.