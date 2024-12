Afrique: Moove, fondée au Nigéria, s'associe à Waymo pour se développer aux États-Unis

Moove, une startup de mobilité originaire du Nigéria, s'est associée à Waymo, leader de la technologie de conduite autonome, pour lancer ses activités aux États-Unis.

Moove, une startup de mobilité originaire du Nigéria, s'est associée à Waymo, leader de la technologie de conduite autonome, pour lancer ses activités aux États-Unis. Cela marque une étape importante pour Moove qui entre dans l'espace commercial des véhicules autonomes (AV) à l'échelle mondiale.

Fondée en 2020, Moove utilise une technologie alternative d'évaluation du crédit intégrée aux plateformes de covoiturage pour fournir un financement de véhicule aux clients mal desservis.

Dans le cadre de ce partenariat, Moove prendra en charge les opérations de flotte de Waymo à Phoenix d'ici 2025 et soutiendra l'expansion de Waymo à Miami en 2026. Moove déploiera les véhicules autonomes de Waymo dans le service Waymo One, en supervisant les opérations de la flotte, l'infrastructure de recharge et l'optimisation de l'approvisionnement en véhicules.

Points clés à retenir

La collaboration de Moove avec Waymo la positionne comme un acteur essentiel dans le secteur de l'AV, en tirant parti de son expertise opérationnelle pour améliorer la mobilité urbaine. Ce partenariat souligne l'influence croissante des startups fondées par des Africains sur la scène mondiale, faisant le lien entre l'innovation technologique et l'évolutivité opérationnelle pour transformer les transports. Présente sur neuf marchés en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie, la société a aidé plus de 20 000 clients à effectuer 30 millions de trajets. Avec un récent financement de série B de 100 millions de dollars, Moove est évaluée à 750 millions de dollars.