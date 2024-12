Libye: La production pétrolière du pays atteint son niveau le plus élevé depuis 11 ans, alors que l'industrie se redresse

La production pétrolière de la Libye a atteint 1,422 million de barils par jour (bpj) jeudi.

La production pétrolière de la Libye a atteint 1,422 million de barils par jour (bpj) jeudi, dépassant l'objectif de la National Oil Corp. (NOC) de 22 000 barils.

Il s'agit de la production journalière la plus élevée du pays depuis 2013 et d'une forte reprise après une crise politique en août qui a réduit la production de moitié. Cette augmentation fait suite à la résolution des différends entre les gouvernements rivaux de la Libye et signale un regain d'activité dans le secteur de l'énergie.

Les développements récents comprennent la reprise des forages par les sociétés italiennes Eni Spa et BP Plc après une pause de dix ans, et la préparation par la Libye de son premier appel d'offres pour l'exploration énergétique depuis la guerre civile de 2011. En novembre, la production de brut s'est élevée à 1,14 million de bpj, ce qui témoigne d'une croissance régulière des plus grandes réserves de pétrole d'Afrique.

Points clés à retenir

La reprise de la production pétrolière en Libye devrait permettre d'injecter dans l'économie des devises étrangères dont elle a grand besoin, malgré des années d'instabilité et d'infrastructures négligées. Bien que la Libye ne soit pas soumise aux plafonds de production de l'OPEP+, l'augmentation de sa production s'ajoute à l'offre mondiale, ce qui complique les efforts du groupe pour stabiliser les prix face à la faiblesse de la demande chinoise et à l'augmentation de la production américaine. Cette reprise fait de la Libye un acteur clé sur les marchés mondiaux de l'énergie.