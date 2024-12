Tunisie: La société tunisienne Konnect obtient un financement pour développer ses solutions de paiement numérique

Konnect, une start-up tunisienne spécialisée dans les passerelles de paiement, a levé des fonds auprès de Renew Capital pour développer ses activités.

Cet investissement, dont le montant n'a pas été divulgué, marque la première incursion de Renew Capital en Tunisie.

Konnect prévoit d'utiliser les fonds pour développer ses services de paiement numérique en Afrique du Nord.

Fondée en 2021 et agréée par la Banque centrale de Tunisie, Konnect fournit des liens de paiement transparents, des plugins de commerce électronique et une API robuste pour les entreprises de toutes tailles, améliorant ainsi la vitesse, la sécurité et l'efficacité des transactions en ligne.

Konnect prévoit d'utiliser les fonds pour développer ses services de paiement numérique en Afrique du Nord. Le partenariat stratégique de la startup avec Visa la positionne comme un acteur clé dans la transition de la région vers les paiements numériques, promouvant l'inclusion financière.

Key Takeaways

Les solutions innovantes de Konnect visent à simplifier le commerce électronique et les transactions financières tout en répondant aux besoins des communautés mal desservies. Le soutien de Renew Capital souligne la confiance dans le potentiel de Konnect à mener la transformation numérique en Afrique du Nord, en établissant de nouvelles normes pour des systèmes de paiement sécurisés et évolutifs qui favorisent l'inclusion financière et la croissance économique.