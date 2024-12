Sénégal: Employabilité des jeunes de sos village - SanlamAllianz Sénégal Assurances s'engage

SanlamAllianz Sénégal Assurances et SOS Villages d'Enfants au Sénégal ont lancé, jeudi dernier, un projet visant à renforcer l'employabilité de 60 jeunes participants en situation de vulnérabilité, en leur offrant des compétences et des opportunités qui leur permettront de s'intégrer durablement dans le marché du travail. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'Université des Sciences et de la Technologie Tamaro Touré (US3T).

SanlamAllianz Sénégal Assurances et SOS Villages d'enfants ont noué un partenariat dans le domaine de la formation. Désormais, 60 personnes en situation de vulnérabilités vont bénéficier des opportunités du marché de l'emploi. Selon les acteurs de cette initiative, les deux entités partagent les mêmes valeurs à savoir celle d'accompagner les familles en situation de vulnérabilité pour des solutions durables.

Financée à hauteur de 19.327.773 FCFA, ce projet sonne comme un salut pour les bénéficiaires et illustre l'engagement de SanlamAllianz Sénégal Assurances à investir dans l'avenir des jeunes vulnérables, en mobilisant ses employés pour partager leur expertise et leurs expériences, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable. «Le projet se décline en plusieurs axes, incluant le développement des compétences de vie, la formation aux compétences professionnelles. De plus, les jeunes bénéficieront d'opportunités de stages et de visites d'entreprises, et d'un mentorat par des bénévoles d'entreprise», a avancé le Directeur de SanlamAllianz Sénégal Assurances, Ababacar Diaw.

Au niveau de SOS Village d'enfants, le Directeur général, Pape Daouda Diop, est revenue sur la mission qui leur est dévouée mais aussi sur la prise en charge de ces familles. «Nous travaillons dans le social et nous nous réjouissons de ce partenariat qui permettra à beaucoup de familles d'avoir une stabilité et de sortir de leur vulnérabilité», a-t-il fait savoir. Et d'ajouter, pour les perspectives : «notre ambition aujourd'hui et de faire davantage de communautés et moins de villages. Je veux que cet acquis soit pérenne et que d'autres actions suivent».