Afrique: CoupeCAF - Le Jaraaf accroché à domicile par l'USM Alger (0-0)

Le Jaraaf de Dakar a enregistré son premier point en phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) en concédant un match nul et vierge (0-0) contre l'USM Alger, hier, dimanche 8 décembre 2024, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Ce résultat, bien que décevant pour les Médinois, leur permet de rester en course dans une poule C encore ouverte.

Après une défaite inaugurale contre l'ASEC Mimosas à Abidjan (0-2), le Jaraaf espérait se relancer devant son public face aux champions d'Afrique en titre. Malgré une bonne organisation défensive, les « Vert et Blanc » n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions face à une solide équipe algérienne. L'USM Alger, favorite de ce groupe et de la compétition, a également montré de la rigueur mais sans parvenir à trouver la faille.

Dans l'autre match de cette deuxième journée, l'ASEC Mimosas et Orapa United se sont neutralisés (1-1), un résultat qui maintient un certain équilibre dans le classement du groupe C.

L'ASEC Mimosas conserve la première place avec 4 points, suivie de l'USM Alger avec 2 points. Le Jaraaf, troisième avec 1 point, reste à la lutte, devant Orapa United qui ferme la marche avec également 1 point mais une moins bonne différence de buts. Le Jaraaf sera en déplacement au Botswana pour le compte de la troisième journée, une belle occasion aux Médinois de se relancer pour garder espoir dans cette campagne et envisager une qualification pour le prochain tour.