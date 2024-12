Sénégal: Bambey - 7eme édition de la journée nationale «setal sunu reew» - Dr Alioune Dione récompense les citoyens modèles

La 7ème édition de la Journée nationale de la propreté, «Setal Sunu Réew», a vécu samedi dernier à Bambey. Le ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, qui a présidé cette journée, a proposé au Préfet de Bambey la récompense des meilleurs citoyens qui se sont distingués dans des activités de propreté.

Des opérations de nettoiement ont été déroulés, le samedi 7 décembre, à Bambey, dans le cadre de la 7ème édition de la Journée nationale de nettoiement «Sétal Sunu Réew». La particularité de cette présente édition, présidée par le ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, «c'est la capitalisation d'une certaine expérience. On n'optimisait pas les efforts car on se regroupait dans un même endroit. On a trois théâtres d'opérations. Cela nous permet de pouvoir faire des opérations qui vont ressortir l'efficacité de nos actions. Si on se regroupait ensemble, on n'allait pas faire quelque chose. Dans la capitalisation, ont avait initié «un week-end, un terroir», conformément à l'instruction du chef de l'Etat qui veut que les citoyens prennent en charge leur développement local. Et moi, en tant que ministre de la République... j'ai décidé de récompenser les citoyens qui se sont distingués dans les activités citoyennes «Setal Sunu Réew» mais aussi le reboisement, à travers des prix symboliques, pour créer l'émulation», a déclaré Dr Alioune Dione.

Selon lui, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait récompensé les meilleurs citoyens qui se sont distingués dans le «Setal Sunu Réew» au Palais de la République. «Dans ce sillage, j'ai proposé au Préfet (de Bambey) de récompenser les meilleurs citoyens qui se sont distingués dans ce sens. J'ai déjà improvisé pour récompenser 5 organisations et personnes physiques qui se sont distinguées dans ce sens. J'ai amené ces prix que je remets aux 5 organisations et personnes physiques que j'ai toujours à mes côtés, au niveau de la commune de Bambey et dans le département. C'est un prix avec un montant symbolique pour servir d'exemple et créer l'émulation», a t il conclut.