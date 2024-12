Sénégal: 18e gala de récompensés des meilleurs sportifs - L'ANPS célèbre l'excellence sportive

Le gala annuel de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise (Anps) a vécu samedi sa 18e édition, samedi 7 décembre, sur l'esplanade de la 2STVavec les récompenses des meilleurs sportifs qui se sont illustrés lors deux sessions combinés (2022-2023 ET 2023-2024). L'organisation des journalistes a mis à profit cette cérémonie pour 'honorer des personnalités sénégalaises pour leur leadership dans le sport sénégalais, des doyens de la presse mais aussi d'anciennes figures sportives qui sont illustrées dans les disciplines majeures comme le football, le basketball ou l'athlétisme.

L'Association nationale de la presse sportive sénégalaise (Anps) a fêté ses différents lauréats des meilleurs sportifs qui se sont distingués lors de son traditionnel gala organisé dans la soirée du samedi 7 décembre, à l'Esplanade de la 2STVen présence, des représentants du ministère des sports et membres du mouvement sportifs.

L'une des particularités de cette 18e édition est qu'elle combine deux sessions (2022-2023 et 2023- 2024) pour des raisons de calendrier. Le temps d'une soirée l'organisation de la presse sportive a primé l'excellence et offert les lauréats en modèles. « Le sport est un réel moyen de cohésion social qui transmet de nombreuses valeurs. Le sport a besoin des médias pour relayer les performances des athlètes et les pousser à se transcender. C'est tout le sens de cette manifestation qui nous réunit aujourd'hui », a déclaré Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS. Les différents lauréats ont reçu leur distinction.

Champion d'Afrique du 110m haies, Louis François Mendy a remporté le prestigieux trophée Amadou Dia Ba pour le titre de meilleur sportif de la saison 2023-2024. Il succède pour le même prix judoka Mbagnick Ndiaye primé pour la précédente saison 2022-2023.

Pour le Meilleur footballeur évoluant à l'étranger dotée du Trophée Jules François Bocandé, l'attaquant Nicolas Jackson et Boulaye Dia monteront sur le podium respectivement au titre de la saison 2022-2023 et 2022-2024

Au même moment les Trophées Ibrahima Koulibaly, ont été attribués pour la saison 2022-2023 à Lamine Camara un des artisans du CHAN remporté par l'équipe nationale locale. Alors que celle de la présente saison revenait à Cheikh Lô Ndoye.

Dans la catégorie du meilleur lutteur avec frappe, Zarco de l'écurie Grand Yoff s'est emparé du titre de Meilleur lutteur avec frappe de la saison 2022-2023. Modou Lô les voix sont allées l'actuel « Roi des arènes », Modou Lô a remporté pour la troisième fois la distinction suprême de la saison 2023-2024.

Quant au trophée Abdourahmane Ndiaye Falang de (lutte sans frappe), elle a consacré au terme de saison 2022-2023, c Ordinateur. Général Malika lui a succédé au titre de cette saison 2023-2024.

Le leadership sportif de Mamadou Diagna Ndiaye, Amadou Gallo Fall, Docteur Mohamed Diop primés

Comme chaque édition, l'ANPS, n'a pas oublié de rendre hommage à d'éminentes personnalités du sport à travers des prix spéciaux. Une manière de louer leur leadership et le rayonnement dans le monde. Il s'agit de l'éminent dirigeant Mamadou Diagna Ndiaye qui a posé son empreinte dans l'organisation des prochains Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le président de l'olympisme sénégalais qui a récemment reçu la prestigieuse distinction de l'ordre olympique lors de la 142e session du CIO à Paris. Présenté par le président de l'ANPS comme l'une « des fiertés du Sénégal et de tout un continent ».

L'ancien vice-président est le promoteur de la Basketball Africa Ball League Amadou Gallo Fall est également bien en place dans cette catégorie. L'ancien olympien, président de la Fédération de natation et aujourd'hui président de la Confédération africaine de natation, Docteur Mohamed Diop figure dans cette catégorie pour son leadership et sa croisade qu'il est en train d'être mené contre le dopage. C'est le cas aussi pour Mme Radjah Sy pour ses actions contre la déficience intellectuelle, pour Mouhamadou Lamine Diop qui nourrit de grande ambition à la tête de l'hippisme mais aussi Mbagnick Ndiaye qui a plébiscité à la tête de la confédération africaine mais aussi l'As Ville de Dakar. A ces personnalités, il faut y ajouter diverses légendes telles Louis Gomis, milieu de terrain des Lions des CAN 1965 et 1968, Awa Dioum, ancienne championne d'Afrique du sprint et saut l'équipe nationale de Karaté, Mohamed Tafsir Ba (Kickboxing, Edmond Sanka (handi canoë), Idrissa Keita (Handi taekwondo), Me Babacar Ndiaye (président FSBB). Tout comme l'Equipe nationale du Sénégal, vainqueur de la première CAN féminin en 1974 et représentée par sa capitaine Marie Amélie Lopez.

Les anciens journalistes n'ont pas été en reste. A ce titre, Pape Amadou Fall, Yatma Lo, les anciens du quotidien Le soleil, Lune Tall et Abdoulaye Thiam mais également de Feu Alain Agboton, représenté par son épouse, sont monté sur l'estrade afin de recevoir leur distinction.

Joignant l'utile à l'agréable, la fête a été agrémentée par des prestations. En plus du chanteur Elage Diouf qui a par ses décibels bercé l'assistance, les humouristes Djiby Seul Ndiol Todji-Todj, Amdy Mignon et Yoro ont joué leur partition.