Sénégal: 7e édition de la journée nationale de nettoiement à Keur Massar - Le ministre Balla Moussa Fofana challenge les quartiers pour un cadre de vie sain

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana, a donné le coup d'envoi de la septième (7e) édition de la Journée de mobilisation nationale pour un cadre de vie sain appelée «Setal Sunu Réew», le samedi 7 décembre 2024 à Keur Massar. Placée sous le thème «Ensemble pour des quartiers propres et embellis», cette journée a réuni autorités locales, partenaires privés, organisations communautaires et citoyens, pour promouvoir la propreté et l'embellissement des espaces publics.

Dans son discours inaugural, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana, a mis en exergue l'importance de cette initiative voulue par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. «Cette journée n'est pas une simple opération de nettoiement, mais une démarche citoyenne visant à transformer durablement nos espaces publics. Elle s'inscrit dans notre ambition de bâtir des villes modernes, propres et attractives», a-t-il déclaré devant une foule nombreuse réunie à Keur Massar.

M. Fofana a souligné que la gestion des espaces publics représente un enjeu clé pour améliorer le cadre de vie des populations et atteindre les objectifs de l'agenda de transformation systémique. «Nous devons faire de la propreté et de l'embellissement une priorité collective, car un cadre de vie sain contribue au bien-être et au développement durable», a-t-il ajouté.

Le ministre a également mis en lumière le rôle indispensable du secteur privé dans cette initiative. «J'invite le secteur privé, à travers le Conseil National du Patronat (CNP), à intégrer dans leurs politiques de responsabilité sociale des actions en faveur de l'amélioration du cadre de vie. Cela peut inclure l'aménagement d'espaces publics ou le soutien aux campagnes de promotion de la propreté», a-t-il suggéré.

Balla Moussa Fofana a salué les efforts des femmes et des jeunes, qu'il a qualifiés de «véritables piliers» de la mobilisation citoyenne. «Les initiatives locales de nettoiement et d'embellissement des quartiers que vous menez sont des exemples à suivre. Continuez à porter haut cette dynamique, car c'est ensemble que nous vaincrons l'insalubrité», a-t-il encouragé.

Pour pérenniser cet élan, le ministre a annoncé la mise en place d'un «Challenge national de propreté et d'embellissement». Ce concours récompensera les meilleures initiatives locales et servira à promouvoir des pratiques exemplaires. «L'assainissement et l'amélioration du cadre de vie ne doivent pas être des actions ponctuelles. Elles doivent s'inscrire dans une logique de durabilité et d'innovation», a martelé M. Fofana.

En conclusion, le ministre a exhorté toutes les parties prenantes à maintenir leur engagement et à renforcer la collaboration. «Je renouvelle mon appel à une mobilisation générale. Ce défi ne peut être relevé que si chacun y apporte sa contribution, à son niveau», a-t-il insisté, tout en remerciant les participants pour leur implication.

La Journée de mobilisation nationale pour un cadre de vie sain, «Setal Sunu Réew», initiée il y a sept mois, continue de fédérer autour d'une cause essentielle pour le bien-être des populations. Keur Massar, à travers cette édition réussie, s'affirme comme un modèle à suivre pour les autres localités du pays.

Cette septième édition a connu une forte participation des autorités locales, notamment le Préfet du département de Keur Massar, le Sous-préfet et le maire de la commune de Keur Massar-Sud, Mohamed Bilal Diatta. Ce dernier a été chaleureusement félicité par le ministre pour son engagement en faveur de la jeunesse et de l'amélioration du cadre de vie. «Monsieur le maire, vous êtes un modèle de leadership moderne. Votre dynamisme inspire non seulement votre commune, mais aussi l'ensemble des collectivités du pays», a déclaré le ministre, sous les applaudissements des participants.

Outre les collectivités territoriales, les Forces Armées, la Gendarmerie et les équipes du Génie militaire ont également contribué activement à cette Journée de mobilisation, tout comme les agents de la Direction générale du Cadre de Vie et de la SONAGED.