Afrique: Déclaration d'Africa CDC sur l'obtention par les Autorités Nationales de Réglementation du Rwanda et du Sénégal du niveau de maturité 3 de l'OMS

communiqué de presse

Addis-Abeba — Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) félicitent chaleureusement les Autorités Nationales de Régulation (ANRs) du Rwanda (Food and Drugs Authority) et du Sénégal (Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique) pour l'obtention du statut de Maturité Niveau 3 (ML3) reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Cette réalisation majeure illustre la capacité croissante de l'Afrique à renforcer ses systèmes de santé grâce à des cadres réglementaires solides qui garantissent la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, des diagnostics, des vaccins et d'autres produits de santé essentiels.

Elle témoigne également de l'engagement indéfectible du continent en faveur de la sécurité et de la résilience sanitaires.

L'obtention du statut ML3 par le Rwanda et le Sénégal constitue une avancée significative dans la réalisation de la vision de l'Union africaine et d'Africa CDC pour la fabrication locale de produits de santé, y compris les vaccins, les thérapeutiques et les diagnostics.

Grâce à cet accomplissement, le nombre d'ANR africaines ayant atteint le statut ML3 est passé de seulement deux en 2021 à huit aujourd'hui : Égypte, Afrique du Sud, Tanzanie, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Sénégal et Rwanda. Ce progrès remarquable souligne l'importance de maintenir cet élan. Africa CDC reste déterminé à soutenir d'autres ANR à travers le continent pour atteindre le statut ML3 et au-delà. Nous continuerons à plaider auprès de l'OMS pour qu'elle évalue davantage d'ANR en vue de leur reconnaissance ML3 et pour qu'au moins deux ANR passent au statut ML4 d'ici 2025 -- un objectif qui est attendu depuis longtemps et qui est essentiel pour la souveraineté sanitaire de l'Afrique.

Africa CDC réaffirme son engagement à accompagner les ANR afin qu'elles atteignent de nouveaux sommets d'excellence réglementaire, renforçant ainsi les bases d'une Afrique autosuffisante. Ces progrès soutiennent nos efforts collectifs pour garantir des systèmes réglementaires robustes qui protègent la santé et le bien-être de tous les Africains.

À propos d'Africa CDC

Les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) sont une agence continentale autonome de santé publique de l'Union africaine. Ils soutiennent les États membres dans leurs efforts pour renforcer les systèmes de santé, améliorer la surveillance, la réponse d'urgence, ainsi que la prévention et le contrôle des maladies.