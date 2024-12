Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 décembre 2024

L'Institut Pasteur de Dakar célèbre un siècle d'excellence en santé publique

Sous le thème « Responsabiliser l’avenir : Un siècle d’excellence en santé publique », l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) célèbre son existence à travers une semaine du Centenaire, du 9 au 13 décembre 2024. Cet événement met en lumière les contributions majeures de l’IPD dans la lutte contre les maladies, le développement scientifique et la formation de spécialistes en Afrique et au-delà.

En effet, la cérémonie d’ouverture s’est tenue ce 09 décembre sous la Présidence du Dr Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal. Il a rappelé le rôle historique de l’IPD dans la recherche biomédicale et la prévention des épidémies. Il a également souligné les réalisations clés de l’Institut, notamment dans la lutte contre des fléaux tels que la fièvre jaune, la méningite, l’Ebola et la COVID-19. (Source allAfrica)

Mali/Réponse à l’insécurité alimentaire : 80 tonnes de céréales distribuées aux populations sinistrées de Tombouctou

Le commissariat à la Sécurité Alimentaire et ses partenaires poursuivent avec le Plan National de Réponse à l’insécurité alimentaire (PNR 2024). Le vendredi dernier, ils étaient à Tombouctou, où ils ont fait don de 80 tonnes de céréales aux populations victimes des inondations qui ont touchées la ville de Tombouctou.

C’est une délégation importante qu’a fait le déplacement dans la « ville des 333 saints» à Tombouctou pour apporter une assistance alimentaire immédiate de 80 tonnes de céréales aux victimes des inondations. (Source maliweb)

Gabon : Quelles stratégies pour rationaliser et contrôler les incitations fiscales ?

Les incitations fiscales, bien qu’essentielles pour dynamiser certains secteurs économiques et alléger le coût de la vie, pèsent lourdement sur les finances publiques du Gabon. En 2023, les dépenses fiscales ont atteint 352 milliards de FCFA, représentant 2,8% du PIB et 19% des recettes fiscales. Si ces mesures visent à encourager l’investissement et à soutenir les ménages, elles nécessitent une gestion plus rigoureuse pour maximiser leur impact tout en réduisant les pertes budgétaires.

En 2023, le secteur du bois a capté 96% des incitations fiscales liées à l’impôt sur les sociétés, soit 18,1 milliards de FCFA. Ces exonérations visent à promouvoir la transformation locale, notamment dans la zone économique spéciale de Nkok. Cependant, cette concentration soulève des interrogations sur l’équité et l’efficacité de la répartition des avantages fiscaux entre les différents secteurs. (Source GabonMediaTime)

Elections législatives et communales 2025 aux Comores : Tirage au sort de l’ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote

Le tirage au sort de l’ordre de présentation des candidats sur les bulletins de vote a eu lieu le dimanche 8 décembre, dans la matinée, au siège de la Ceii-Ngazidja, en présence des candidats ou de leurs représentants, d’un huissier de justice, de l’ensemble des membres de la Ceii, des représentants de la Ceni et des médias, entre autres.

Le président de la commission électorale insulaire de Ngazidja, Alba Mohamed Rassalani, a expliqué la procédure du tirage au sort dont l’objectif est de définir l’ordre des candidats et les têtes de listes sur les bulletins de vote aux élections prochaines. «L’ordre de présentation sur le bulletin de vote vous servira tous comme élément de la campagne électorale», a-t-il indiqué, en ajoutant qu’avant le 18 décembre à minuit, date d’ouverture de la campagne sur le territoire national, la Ceii de Ngazidja convoquera, à nouveau, tous les candidats au double scrutin pour leurs informer des règles de bonne conduite afin de leur permettre de « battre campagne dans le respect, la stabilité et la paix». (Source Iwacu)

Madagascar: 2 000 personnes face à un risque imminent d’éboulements à Antananarivo

Quelque 500 drapeaux rouges ont été installés ce week-end sur la colline sacrée de Manjakamiadana, en plein cœur de la capitale malgache. Leur objectif : alerter 2 000 personnes qui y vivent d’un risque accru de glissement de terrain avec l’arrivée de la saison des pluies. Alors que chaque année des personnes meurent dans des éboulements sur cette colline, aucune solution de relogement pérenne n'est proposée aux habitants.

Seul un chemin escarpé conduit à la maison de Madame Dina, située quelques dizaines de mètres en contrebas du Palais de la Reine. L’installation de drapeaux rouges près de chez elle a augmenté sa crainte ces derniers jours. (Source RFI)

Tchad : Le président Mahamat Idriss Déby Itno élevé à la Dignité de Maréchal

Une deuxième dans l’histoire politique du Tchad. Les conseillers nationaux ont adopté à une large majorité le projet de Résolution portant élévation du Président de la République Mahamat Idriss Déby Itno à la Dignité de Maréchal.

Le Général d’Armée, Mahamat Idriss Déby Itno, fils du défunt président Idriss Déby Itno, devient ainsi la personnalité tchadienne à porter le titre de Maréchal du Tchad. La première à le porter était Idriss Déby Itno, tué en avril 2021 au cours d’un accrochage avec les rebelles, soit moins d’un après son élévation. (Source apanews)

Au Cameroun, cinq ONG interdites pour « financements illicites »

Les autorités camerounaises ont annoncé cette semaine l’interdiction des activités de cinq organisations non gouvernementales (ONG) accusées de « financements illicites », évoquant de possibles cas de « blanchiment de capitaux » et de « financement du terrorisme ».

L’arrêté d’interdiction visant deux entités du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (Redhac), L. M. Nanje Foundation Inc., Reach out Cameroon et l’Association charitable socioculturelle du Cameroun a été publié vendredi par le ministère de l’administration territoriale, chargé des questions de sécurité. (Source Lemonde Afrique)

Guinée/CNT : Le Gouvernement présente le projet de loi de finances initiale 2025

Le Gouvernement a officiellement présenté au Parlement de la Transition le projet de budget de l’Etat pour l’exercice 2025. C’était à la faveur d’une plénière tenue ce lundi, 9 décembre 2024, à l’hémicycle du palais du peuple sous la présidence de Dr Dansa Kourouma, Président du Conseil National de la Transition (CNT).

En présence du Premier ministre, Amadou Oury Bah qui a conduisait l’équipe gouvernementale devant les conseiller nationaux, le pool économique et financier a déroulé les grands axes dudit projet de loi de finances initiale pour l’exercice 2025. (Source mediaguinee)

La BAD s’engage à verser 1 milliard de dollars au Maroc

La Banque Africaine de Développement (BAD) a récemment annoncé un renforcement majeur de sa coopération avec le Maroc, avec un financement total de 1 milliard de dollars destiné à soutenir des projets clés dans le pays.

A l’occasion de l’Africa investment forum, organisé cette année à Rabat du 4 au 6 décembre, la BAD a signé un prêt initial de 350 millions d’euros (370 millions de dollars) avec le Maroc.

Ce prêt permettra de renforcer plusieurs secteurs économiques essentiels, notamment la gouvernance économique, l’approvisionnement en eau et la création d’une nouvelle zone industrielle dans le port stratégique de Nador West Med, pour faciliter l’industrialisation et le développement économique du pays sur le long terme. (Source africanews)

Le Burkina mènera la guerre en actionnant les leviers de son développement, affirme le nouveau Premier ministre

Le Burkina mènera la guerre en actionnant les leviers de son développement, affirme le nouveau Premier ministre. Le nouveau Premier ministre burkinabè, Rimbtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a indiqué lundi que son pays poursuivra sans répit la guerre contre le terrorisme tout en actionnant les leviers de son développement.

« Nous devons mener la guerre en actionnant les leviers du développement socioéconomique du Burkina Faso », a déclaré le chef du gouvernement burkinabè, Rimbtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, lors d’une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Dr Apollinaire Kyélem de Tambèla. (Source AIB)