Congo-Kinshasa: Santé - Lancement du premier cours avancé sur la mpox au pays

Le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a lancé, le 9 décembre, le premier cours avancé sur la mpox (anciennement Monkeypox), organisé par la Plateforme de recherche internationale en santé mondiale (Prism), en collaboration avec l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) ainsi que plusieurs partenaires nationaux et internationaux.

Le cours vise à mieux comprendre et contrôler l'épidémie qui touche la République démocratique du Congo (RDC) et d'autres pays à travers le monde. Le représentant du directeur de l'INRB, le Pr Muba, a souligné que "l'épidémie de mpox fait des ravages à travers le monde, et la RDC paie un lourd tribut. C'est pourquoi le gouvernement congolais, avec le soutien du ministère de la Santé, a jugé nécessaire d'organiser cet atelier."

Le coordonnateur du PrismR, Stève Ahuka, a ajouté que l'objectif de la formation est de doter les participants des outils et des compétences nécessaires pour améliorer la surveillance, le diagnostic et le contrôle de la maladie. "Nous mettons à jour les connaissances sur les aspects cliniques, épidémiologiques et préventifs de la maladie, tout en créant un réseau de collaboration pour une action coordonnée et durable," a-t-il précisé.

Intervenant également lors de la cérémonie, le Pr Eric Delaporte a rappelé l'importance de la formation pour lutter contre cette épidémie mondiale. "La RDC étant une zone endémique de la mpox doit contenir cette épidémie avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Ce cours est essentiel pour renforcer la riposte, illustrant l'importance de la collaboration internationale pour maîtriser cette zoonose", a-t-il déclaré. Il a également salué les efforts de l'INRB et des partenariats avec des institutions renommées, comme l'Université de Montpellier et l'Agence nationale de recherche sur le système de maladie infectieuse d'émergence.

Un professeur de l'Université de Kinshasa a exprimé la fierté de l'institution de participer à ce programme. "Cette formation est essentielle pour renforcer la coopération internationale et les capacités de nos chercheurs, et représente un véritable progrès dans la lutte contre la mpox", a-t-il souligné.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba Mulamba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais dans la lutte contre la Mpox. "Cette formation est une étape essentielle dans notre combat contre cette maladie. Elle permettra de renforcer les capacités de nos acteurs de santé à travers le pays, afin de mieux comprendre l'évolution de la maladie et de répondre de manière plus efficace et coordonnée", a-t-il fait savoir. Il a salué les efforts de l'INRB, de l'Université de Kinshasa et des partenaires français, soulignant l'importance de cette collaboration pour préparer le pays à affronter les défis sanitaires.

Enfin, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer le système de santé, en particulier dans les zones touchées par la mpox, et a appelé à l'unité pour contenir cette épidémie. "Avec l'aide de tous nos partenaires, nous pouvons garantir une réponse efficace et durable à la mpox, tout en renforçant les capacités locales pour une meilleure gestion des futures épidémies", a-t-il conclu.

Ce cours avancé réunissant des experts d'Afrique et des intervenants congolais fournit des connaissances actualisées sur les aspects cliniques, épidémiologiques et préventifs de la mpox. Les participants acquerront des compétences pour améliorer la surveillance, le diagnostic et la gestion de la maladie, et établir des collaborations durables pour une réponse collective et coordonnée. Les actions entreprises par le gouvernement congolais et ses partenaires témoignent de la volonté de renforcer la qualité des soins de santé et la résilience du système de santé face à cette menace mondiale.