Gabon: Visite du Tribunal de première instance de Libreville - Le ministre promet des solutions urgentes pour les personnels

C'est en compagnie du Premier Président de la Cour d'Appel du Tribunal de Première Instance de Libreville Nancy Engandzas et le Procureur Général près ladite Cour, Eddy Minang que le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout, a visité dans la matinée du vendredi 06 décembre 2024 l'ensemble des composantes que compte le Tribunal de Première Instance de Libreville.

La visite inopinée du Membre du Gouvernement dans l'ensemble des services aura été l'occasion donnée au Ministre Paul-Marie Gondjout de s'imprégner une fois de plus des conditions de travail des Magistrats et Greffiers affectés au Tribunal de Première Instance de Libreville.

Au terme de la visite qui rentre dans le droit fil des visites initiées dans les juridictions de l'intérieur du pays. Le constat fait est le même. Il est urgent de trouver des solutions durables pour permettre aux Magistrats et Greffiers de travailler dans des meilleures conditions pour le plus grand bonheur des justiciables.

Que ce soit dans les différents bureaux des juges, des Présidents, des Greffiers, les tribunaux spécialisés logés dans l'enceinte de l'Ecole Nationale de la Magistrature, les salles d'audiences et les pièces dans lesquels sont gardés les scellés. Le constat reste amer.

La promiscuité, la vétusté des bâtiments et les techniques de conservation des archives, l'absence d'une maintenance régulière des circuits électriques et informatiques de l'oeuvre architecturale âgée de plus de 45 ans interpellent.

"Je viens de m'imprégner une fois de plus des conditions dans lesquelles travaillent les personnels du Ministère de la Justice. Je vais en informer les plus hautes autorités pour que des solutions urgentes soient trouvées. Les travaux de finitions de l'annexe du tribunal de Libreville sont en voie d'achèvement. Il y'a plus de 220 bureaux qui seront disponibles. Nous allons voir comment y affecter des personnels", a informé le Membre du Gouvernement.

Le Procureur Général Près la Cour d'Appel, Eddy Minang s'est dit rassuré de ce que les plus hautes autorités oeuvrent à l'amélioration des conditions de travail des personnels affectés au sein du Tribunal de Première Instance de Libreville.

La visite du Ministre de tutelle permet une fois de plus d'espérer que les lendemains au Palais de Justice de Libreville pour les personnels seront meilleurs, a-t-il ajouté.