Tunisie: Success story - Faycel Ouerdien, un tunisien qui fait de l'entrepreneuriat son ambition - «Un entrepreneur doit être visionnaire et faire preuve de créativité»

L'innovation est aujourd'hui considérée comme un levier essentiel de la croissance économique. En effet, elle constitue le moteur indispensable qui alimente l'économie et favorise le développement. Faycel Ouerdien, inventeur et entrepreneur, nous fait part de son expérience et de ses ambitions et dévoile sa recette magique pour devenir un excellent investisseur. Il nous démontre également comment l'innovation est le moteur de l'économie et du développement.

Faycel Ouerdien, inventeur et entrepreneur, est profondément inspiré par Peter Drucker, le pape de la gestion moderne. En 2005, quand il était étudiant, il a développé une technologie révolutionnaire d'extraction d'arômes naturels, inspirée par la biomimétique, qu'il a baptisée «F.D.V.E». Une année plus tard, il dépose son premier brevet international. En 2010, il a validé scientifiquement cette technologie dans le cadre de son mastère à l'Institut des Régions Arides de Médenine.

En 2012, en utilisant la « F.D.V.E », il a conçu une chaîne de production de thé soluble totalement innovante, à l'échelle labo, et lancé sa start-up dans un modeste garage familial à Djerba. Jusqu'alors, le thé soluble était considéré comme un produit de qualité inférieure et n'avait jamais réussi à s'imposer sur le marché du thé.

Cependant, grâce à ses inventions, le thé soluble a surpassé ses attentes, devenant non seulement plus apprécié que le thé infusé classique, mais également plus que le thé tunisien traditionnel, préparé par décoction avec sa célèbre mousse. Ce succès a été confirmé par une étude réalisée en 2017, validant la naissance d'un nouveau marché : celui du thé soluble haut de gamme.