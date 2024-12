Tunisie: Pologne - Un partenariat renforcé à l'occasion du 65e anniversaire de leurs relations diplomatiques

Dans le cadre de sa visite à Varsovie, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a co-présidé le 9 décembre 2024, avec son homologue Polonais, Radosl̸aw Sikorski, une séance de travail au cours de laquelle les deux parties ont examiné l'état et les perspectives des relations entre la Tunisie et la Pologne, qui célèbrent, cette année, le 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Les deux ministres ont salué la solidité des liens d'amitié et de coopération qui unissent la Tunisie et la Pologne, des relations caractérisées par le respect mutuel et une collaboration fructueuse. Ils ont passé en revue les domaines de coopération traditionnels, tout en exprimant une volonté commune de les élargir à des secteurs nouveaux et prometteurs.

Les ministres ont également mis en avant la progression continue du flux touristique polonais vers la Tunisie, atteignant 315.000 visiteurs à la fin d'octobre 2024. Ils ont souligné l'importance de capitaliser sur ces résultats positifs afin de maintenir cette dynamique ascendante et la renforcer davantage.

D'autre part, ils se sont félicités de la dynamique économique enregistrée cette année, reflétée par les échanges accrus de délégations commerciales, économiques et diplomatiques. Cette évolution a permis de porter la coopération économique tuniso-polonaise à des niveaux supérieurs et d'ouvrir la voie à l'exploitation des opportunités disponibles dans les deux pays. À cet effet, les ministres ont insisté sur l'établissement de nouveaux partenariats dans des secteurs prometteurs comme les énergies renouvelables, les technologies de l'information, l'agriculture durable et le phosphate, tout en mettant en lumière le potentiel de promotion de l'huile d'olive tunisienne sur le marché polonais.

Sur un autre plan, les deux ministres ont discuté le partenariat entre la Tunisie et l'Union Européenne, ainsi que les moyens de le renforcer sur la base du respect mutuel, de l'égalité et de l'intérêt partagé, sachant que la Pologne assurera la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne du 1eᣴ janvier au 30 juin 2025.

Les deux ministres ont également procédé à un échange approfondi sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, telles que la juste Cause Palestinienne, les derniers développements en Syrie, ainsi que les exigences de sécurité, de paix et de stabilité dans la région et la guerre en Ukraine. Ils ont également abordé les défis posés par la migration irrégulière, en mettant en avant l'approche tunisienne pour y faire face et la contenir.

Enfin, cette séance de travail a été couronnée par la signature d'un Mémorandum d'Entente entre l'Académie Diplomatique Internationale de Tunis (ADIT) et son homologue polonaise, qui prévoit des échanges d'expertises dans le domaine de la formation diplomatique, ainsi que l'organisation de conférences et séminaires à caractère scientifique et diplomatique.