Tunisie: La pays appelle à préserver l'unité de la Syrie et rejette toute ingérence étrangère

Dans un communiqué officiel publié par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, la République tunisienne a réaffirmé, à la lumière des événements accélérés en République arabe syrienne, l'importance d'assurer la sécurité du peuple syrien et de préserver l'État syrien en tant qu'État unifié et pleinement souverain. Ce positionnement vise à protéger la Syrie des dangers du chaos, de la fragmentation et de l'occupation, tout en rejetant fermement toute ingérence étrangère dans ses affaires.

Le ministère a également souligné la position constante de la Tunisie quant à la nécessité de distinguer entre l'État syrien et le régime politique en place. Ce dernier relève exclusivement du choix souverain du peuple syrien, seul habilité à décider de son avenir, à l'abri de toute intervention extérieure.

La Tunisie appelle toutes les parties syriennes à s'unir et à privilégier l'intérêt suprême de leur pays, afin de préserver sa sécurité, son indépendance, son intégrité et sa stabilité. Elle plaide également pour une transition politique pacifique, garante de la continuité de l'État et répondant aux aspirations légitimes du peuple syrien.

Enfin, la Tunisie a exprimé sa solidarité totale avec le peuple syrien, lié au peuple tunisien par des liens profonds et historiques. Elle a réitéré sa conviction que la Syrie surmontera cette période critique pour bâtir un avenir prometteur.