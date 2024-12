Tunisie: Préparatifs du Nouvel An - La dernière quinzaine s'illuminera...

Ils ne vont pas tarder à garnir leurs enseignes de guirlandes et de boules étincelantes pour annoncer les festivités relatives à la célébration du Nouvel An administratif. Les hôtels, les restaurants et même les salons de thé usent de ces accessoires attractifs pour attirer l'attention des éventuels clients désireux de passer la soirée du Nouvel An dans un cadre autre que celui casanier. Et c'est toujours durant les deux dernières semaines de décembre que le programme festif prend forme, permettant aux fêtards de savoir, à l'avance, sur quel pied danser !

Dans l'un des hôtels quatre étoiles de Tunis, situé à el Manar, Nesrine Aouichi, gouvernante, presse le pas pour démarrer sa journée de travail. Elle anticipe sur les préparatifs du Nouvel An : «Les deux dernières semaines de décembre, voire de l'année qui touche à sa fin, ont toujours cette particularité qui confère à tout l'hôtel un aspect festif. On commence par quelques touches de déco et on passe la vitesse supérieure au fur et à mesure que la soirée du nouvel an s'approche. Il est impératif, que chaque coin et chambre de l'hôtel soient décorés en prenant soin d'innover à chaque fois».

Lire l'intégralité de l'article dans notre version papier du 10 décembre 2024