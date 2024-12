Congo-Brazzaville: Mode - L'art vestimentaire célébré à Pointe-Noire

Lancées le 5 décembre, les activités liées à la 11e édition du Carrousel international de la mode ont pris fin le 7 décembre dans l'apothéose avec le concours des jeunes mannequins et le défilé international.

En dépit de la grande pluie qui s'est abattue le jour de la clôture de l'événement, le public est resté jusqu'à la fin pour vivre les ultimes moments de ce grand rendez-vous désormais inscrit dans les annales de la culture de la ville de Pointe-Noire comme l'a dit Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire de la ville.

Organisée cette année sous le signe de la mutualisation des efforts et de la collaboration, la 11e édition du Carrousel international de la mode a tenu ses promesses en réunissant pendant trois jours les stylistes, créateurs, mannequins et férus de la mode et de l'habillement du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, du Congo autour du thème « Alliances gagnantes : trouver le partenaire qui boostera votre croissance pour aller plus loin ».

Evénement par excellence de promotion des créateurs, de l'art vestimentaire et d'expression des jeunes mannequins, la Carrousel international de la mode s'affirme grâce à la volonté inébranlable de sa promotrice, Pascaline Kabré Turmel, et l'apport inconmensurable des partenaires « La soirée a été belle malgré la pluie. Le public est resté là jusqu'à la fin. Cela prouve à suffisance son adhésion au projet. Chapeu aux partenaires, sponsors, participants et lauréats", s'est-elle réjouie.

Le concours des jeunes talents qui a été organisé avant le défilé international a sacré comme top model-meilleur mannequin homme, Prince Mardochée Ipemosso Moubiani, du Congo. Le trophée de la top model meilleure mannequin femme est revenu à Zahi Océanne de la Côte d'Ivoire.

Pour leur engagement sans faille et leur détermination à soutenir et accompagner le Carrousel de la mode, Sophie Migot, styliste, a reçu le trophée de Mama Africa; et M. Fred, celui de Papa Africa. Quand au trophée du meilleur partenaire media, il a échu à Prince Eyebé du Cameroun, chef d'une agence media qui accompagne le Carrousel depuis plus de cinq ans.

La surprise de la soirée a été la distinction reçue par Pascaline Kabré Turmel, promotrice du Carrousel, qui a été honorée par les responsables des agences de mannequinat, les mannequins, chorégraphes et créateurs.