Tunisie: Point de vue - Hafnaoui, une victime !

Ce qui se passe pour le nageur Ayoub Hafnaoui est un épisode aussi douloureux que frustrant. Cet athlète, qui a surgi de nulle part pour décrocher, contre toute attente, une médaille d'or olympique en juillet 2021, était destiné à une carrière faste et somptueuse. Mais les rêves et les espoirs ont tourné en un lourd cauchemar. Ayoub Hafnaoui, reçu comme un champion olympique et quelqu'un qui a grimpé avec beaucoup de cran l'échelle de la consécration, est redevenu un nageur ordinaire qui ne parvient plus à défendre ses titres mondiaux.

Les échecs subis au mondial 2023, où il n'a pu rien faire, ont été argumentés par le timing du cycle de préparation, mais c'était une explication erronée, car Ayoub Hafnaoui était affaibli. Quelque chose s'est passé et dont on ne veut pas parler qui l'a amené de la gloire à la régression et au doute. Qu'est-ce qui s'est passé avec son ex-université américaine pour qu'il la quitte d'une façon étrange ?

Et comment l'ex-bureau fédéral de la FTN, le département de l'élite au ministère des Sports et le Cnot ont-ils été aussi passifs et coupables pour laisser ce champion seul face à son destin ? Le fait de ne pas aller aux J.O. défendre sa médaille d'or était la pire des choses. C'est une démission totale, c'est même l'échec fatal et impardonnable de tout le système de l'élite sportive tel qu'il est géré actuellement. Ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Un champion qui se transforme en une année ou un peu plus en un athlète sanctionné par l'Agence mondiale antidopage, c'est tellement dur à digérer. Comment en est-on est arrivé là ?

Une série d'erreurs dont une partie commise par Ayoub Hafnaoui lui-même, un cumul de laisser-aller et de très mauvais accompagnement fédéral, un entourage qui n'a pu encadrer cet athlète ambitieux et talentueux, des circonstances personnelles mal prises en charge et, au bout du compte, un jeune sportif désabusé et laissé seul affronter son tragique destin. On doit être solidaire avec Ayoub Hafnaoui, pas seulement le nageur, mais aussi l'homme. Un parcours pas très facile est à effectuer en ce moment vis-a-à-vis de l'Agence mondiale antidopage et, pour cela, il faut qu'il soit bien soutenu par tous.

Le dossier doit être bien fourni et argumenté pour espérer s'en sortir. Ce n'est pas un dossier à prendre à la légère, car, pour cette instance, un athlète qui s'absente à trois rendez-vous de contrôle ce n'est pas tolérable. Les sanctions de cette agence sont souvent dures et même en appel on doit accepter le principe de la réduction et non l'acquittement. Ayoub Hafnaoui, qui s'apprêtait à revenir, a été pris de court par le dossier. Patience et courage !