Congo-Brazzaville: Onec-C - Des avancées significatives enregistrées en cinq ans d'existence

L'Ordre national des experts-comptables du Congo (Onec-C) a célébré, le 7 décembre à Brazzaville, le cinquième anniversaire de sa création au cours de sa cinquième assemblée générale organisée au Centre international de conférence de Kintelé, en présence des ministres Ludovic Ngatsé et Antoine Nicéphore Fylla Saint Eudes.

Créé à l'issue de l'assemblée générale constitutive des 20 et 21 décembre 2019, l'Onec-C a totalisé cette année ses cinq ans d'existence. Une occasion pour son président, Guy Patrick Gamassa, de faire le bilan de cette institution et de projeter l'avenir. « Cinq ans aujourd'hui, on peut dire que c'est peu, c'est beaucoup. Je pense que ce n'est pas la durée qui importe. Aujourd'hui, ce sont plutôt les défis qui sont en face de nous et que nous devons affronter qui sont importants.

Notre profession a connu des transformations importantes, nous parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle, de la facturation électronique, de la digitalisation, je demande à tous nos professionnels de comprendre que cela s'impose à nous. Nous devons absolument nous former pour continuer à servir et maintenir la qualité du service auprès de notre clientèle », a-t-il exhorté.

Il s'est, par ailleurs, réjoui de l'installation de l'Intec au niveau de l'ISG de l'Université Marien-Ngouabi afin de commencer à former les jeunes futurs experts comptables au Congo. Guy Patrick Gamassa a également invité les membres de l'Onec-C à se réjouir du fait que sur la centaine des professionnels de la comptabilité existant, près d'une trentaine est au service de la République. Il a fait allusion, entre autres, aux ministres Ludovic Ngatsé et Fylla Saint Eudes qui font, d'après lui, la fierté de la corporation au gouvernement, sans oublier le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Maixent Raoul Ominga.

« Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné d'avance. Nous devons tous les jours convaincre nos autorités pour qu'elles continuent à nous faire confiance et que nous continuons effectivement à jouer le rôle qu'elles nous ont confié, c'est-à-dire accompagner l'économie nationale, assurer le renouvellement de l'Ordre par la formation diplômante, renforcer les compétences de ceux qui sont naturellement déjà au sein de l'Ordre », a conclu le président de l'Onec-C.

Des assurances du gouvernement

Le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé, s'est lui aussi réjoui des avancées significatives réalisées par l'Onec-C en cinq ans d'existence. A titre d'illustration, il a cité la tenue régulière du tableau d'inscription à l'Ordre des experts comptables ; le respect des normes professionnelles et du code de déontologie ; la formation continue des adhérents à travers l'organisation de plusieurs séminaires ; l'adhésion à la Fédération internationale des experts comptables et commissaires au compte et à la Fédération panafricaine des comptables.

C'est ainsi qu'il les a encouragés à poursuivre dans cette lancée en actualisant et en finalisant le plus rapidement possible tous les textes d'application de la loi portant création de cette institution. « Fort de l'ensemble du dispositif juridique conforme aux standards internationaux, votre adhésion prochaine à la Fédération internationale des comptables ne sera plus qu'un jeu d'enfant. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement soutient pleinement la candidature de l'Ordre des experts comptables du Congo à la Fédération internationale des comptables afin de renforcer la crédibilité de votre profession à l'échelle internationale et favoriser l'intégration de notre économie dans le marché mondial », a rassuré Ludovic Ngatsé.

Ancien président de l'Onec, il a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à accompagner cette institution et à solliciter le soutien des partenaires techniques et financiers pour lui permettre d'accélérer sa transformation afin que le poids central qu'il joue dans l'économie du pays soit reconnu. Selon lui, au moment où le gouvernement vient d'amorcer la tenue de la comptabilité en droit constaté et mis en place un nouveau plan comptable de l'Etat, l'assistance de l'Ordre en tant que professionnel de la comptabilité est plus que jamais sollicitée auprès des services de l'Etat.

« C'est donc ensemble que nous allons renforcer la réglementation comptable pour promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur public. En garantissant la qualité et la fiabilité de l'information financière, vous contribuerez à renforcer la confiance des investisseurs et à favoriser un environnement des affaires sain et transparent dans notre pays », a poursuivi le ministre.

Les participants ont, par la suite, suivi deux panels dont le premier a été animé par Serge Lenga, expert-comptable, président de la commission formation de l'Onec ; André Gomez-Gnali, associé directeur de GKM Audit & Conseil; et Dieudonné Mbadi, un expert-comptable.

Le second, axé sur la durabilité, la comptabilité et la soutenabilité dans l'expertise comptable dans le contexte du Congo a, quant à lui, été animé par le vice-président de l'Ordre des experts-comptables de France, Hubert Tondeur, et Serge Lenga. Les autres temps forts de cette célébration ont été la présentation du sketch sur la pratique illégale de la profession comptable par l'artiste comédien Zedem ; la remise des prix à Noël Kouzolo, Dieudonné Mbadi, André Gomez-Gnali et à Henri Loundou, le commissaire du gouvernement auprès de l'Onec.