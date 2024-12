Afrique: Coupe du monde des clubs - Les bases de la première édition à 32 équipes posées

La Fédération internationale de football association (Fifa) a procédé, le 5 décembre, à Miami aux Etats-Unis au tirage au sort de la Coupe du monde des clubs.

La compétition prévue du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis se dispute une année avant la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux Etats Unis, Mexique et le Canada. Elle va regrouper pour la première fois de son histoire trente-deux équipes classées dans huit poules de quatre selon les critères bien définis, une année avant

Pour les confédérations à plus de quatre places (UEFA et CONMEBOL), les quatre derniers vainqueurs de la principale compétition interclubs et les équipes supplémentaires sont sélectionnées au regard de leur place au classement des clubs de la confédération au cours de la même période de quatre ans. Pour les confédérations disposant de quatre places (AFC, CAF et Concacaf), les vainqueurs des quatre dernières éditions de la principale compétition interclubs ont été privilégiés, expliquent les critères de sélection.

Quatre clubs représenteront la Confédération africaine de football dans cette compétition. Il s'agit d'Al Ahly d'Egypte, l'Espérance de Tunis, Wydad athlétic de Casablanca et les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. C'est la raison pour laquelle la Coupe d'Afrique des nations a été décalée en décembre 2025. Pour la confédération disposant d'une place (OFC) : le club le mieux classé parmi les vainqueurs de la principale compétition interclubs au cours de la période de quatre ans (2021-2024) participe à la compétition.

Le tirage au sort a placé les Brésiliens de Palmeiras dans le groupe A avec le FC Porto, Al Ahly d'Egypte et l'Inter de Miami de Lionel Messi. Le Paris-Saint -Germain affrontera dans le groupe B l'Atletico de Madrid, Botafogo du Brésil et Seattle Sounders des Etats-Unis. Le groupe C mettra aux prises le Bayern de Munich, Auckland City de la Nouvelle Zélande, Boca Juniors d'Argentine et Benfica de Porto. Les Brésilien de Flamengo composent le groupe D avec l'Espérance de Tunis, Chelsea et le Club Léon du Mexique. Le groupe E comprend les Argentins de River Plate, les Japonais d'Urawa Red Diamonds, les Mexicains de Rayados Monterrey et les Italiens d'Inter de Milan.

Le groupe F comprend les Brésiliens de Fluminense, les Allemands de Borussia Dortmund, Ulsan HD du Corée du Sud et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Le groupe G mettra aux prises Manchester City, Wydad de Casablanca, Al Ain d'Emirats arabes unis et la Juventus. Le Real de Madrid a hérité d'un groupe H avec Al Hilal (Arabie Saoudite) club auquel évolue Neymar, Pachuca du Mexique et RB Salzbourg d'Autriche. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale.

La nouvelle version de la Coupe du monde va se jouer tous les quatre ans en remplacement de la Coupe de la Confédération. L'ancienne formule qui se disputait chaque année mettra, quant à elle, aux prises les six champions des confédérations de football plus un champion du pays hôte.