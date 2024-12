Congo-Kinshasa: Vie communautaire - La 6e édition de la messe des peuples a vécu

Couplée à la célébration des 71 ans d'existence de la paroisse catholique Notre-Dame de l'Assomption et à la clôture de la retraite spirituelle des évêque du Congo, la 6e édition de la messe des peuples pour la paix, célébrée par l'archevêque de Brazzaville, président de la Conférence épiscopale du Congo, Mgr Bienvenue Banamika Bafouakouahou, a eu lieu le 8 décembre en présence de diverses communautés étrangères vivant à Pointe-Noire.

Fête pour l'unité et la paix, la messe des peuples, organisée par la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, est un véritable moment de partage, d'amour et de l'art du vivre ensemble. Cette année, l'événement s'est tenu sur le thème «Louons et adorons le Seigneur dans nos langues et cultures».

Ouvriers apostoliques et fidèles laïcs des diverses communautés présentes dans la capitale économique ont pris part à cette grand-messe d'action de grâce, qui s'est déroulée en présence des évêques du Congo sortis de leur retraite spirituelle à Liambou, dans le département du Kouilou. Retraite dont la fin a coïncidé avec cette fête des peuples et la célébration des 71 ans d'existence de la paroisse Notre-Dame qui existe depuis 1953.

La messe, dont les chants ont été exécutés par les chorales Kivuvu de la République démocratique du Congo (RDC) et Notre-Dame de l'Assomption-Pointe-Noire et RDC, s'est déroulée en différentes langues locales et étrangères. L'évangile du jour, notamment celui de Saint Luc, au chapitre 3, les versets 1 à 6, a permis au célébrant d'édifier les fidèles, en ce temps de l'avent, sur l'espérance, la venue du fils de Dieu, la parole de Dieu qui doit être partagée pour donner la vie en abondance, insistant sur le devoir des évêques et prêtres de défendre la vérité.

Après la messe, les festivités se sont poursuivies avec un concert multi-culturel. L'art culinaire a aussi été au rendez-vous avec l'exposition des mets des différentes communautés (Congo, RDC, Benin, Nigeria, Italie, Côte-d'Ivoire, Centrafrique, Cameroun et autres, ainsi qu'un repas communautaire). De belles occasions qui contribuent au raffermissement des liens entre les peuples.