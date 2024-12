Sénégal: Déchu de son mandat parlementaire, le maire de Dakar a «pris la décision de déposer un recours»

Au Sénégal, le maire de Dakar, déchu de son mandat parlementaire en raison d'une condamnation pour homicide prononcée en 2017 - confirmée en appel et validée en décembre par la Cour suprême - a annoncé ce 9 décembre 2024 qu'il va déposer un recours. « Non pas pour retourner à l'Assemblée national mais pour que les Sénégalais puissent voir eux-mêmes si les tenants actuels du pouvoir croient en l'État de droit », a déclaré Barthélémy Dias ce 9 décembre 2024.

Au Sénégal, Barthélémy Dias assure « qu'il ne se laissera pas marcher sur les pieds ». La semaine passée, le maire de Dakar a été déchu de son mandat parlementaire, en raison d'une condamnation pour homicide prononcée en 2017, confirmée en appel, et validée par la Cour suprême.

Devant la presse, dont Tiémoko Diarra du service mandenkan / fulfulde de RFI, Barthélémy Dias a expliqué ce 9 décembre 2024 qu'il entend déposer un recours : « Nous avons pris la décision de déposer un recours, pas pour retourner à l'Assemblée nationale. Nous voulons, à travers ce recours, que les Sénégalais puissent voir eux-mêmes si les tenants actuels du pouvoir sont des personnes sérieuses ou pas, des personnes de confiance ou pas, des personnes qui croient en l'État de droit ou pas. Parce que vous ne pouvez pas me radier et laisser à l'Assemblée nationale d'autres personnes qui sont définitivement condamnées au prétexte que, soi-disant, ils auraient suspendu leur mandat. »

« Sinon, c'est du deux poids, deux mesures »

Il poursuit : « Radiation pour radiation, je vous demande aussi de radier un autre député qui [...] a aussi déjà été définitivement condamné. Sinon, c'est du deux poids, deux mesures. Et, au passage, j'aimerais aussi indiquer aux uns et aux autres que la condamnation définitive, ce n'est pas la décision de la Cour suprême. Non, la Cour suprême ne juge pas, la Cour suprême constate des faits. »

Barthélémy Dias conclut : « Mais la raison pour laquelle je voudrais évoquer cette radiation, c'est pour vous dire que ce qui est en train de se tramer, ce n'est pas à l'Assemblée nationale. Ce qui est en train de se tramer, c'est autre chose. Et cette autre chose, on y arrivera et on ne l'acceptera pas. »

Barthélémy Dias avait été élu député lors des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Le député de la coalition d'opposition Samm Sa Kaddu a été radié de son mandat de député du fait d'une condamnation à deux ans de prison, dont six mois ferme. Barthélémy Dias avait alors été reconnu coupable de la mort d'un homme, Ndiaga Diouf, tué par balle en 2011 devant la mairie de Mermoz-Sacré Coeur qu'il dirigeait à l'époque.