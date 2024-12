Congo-Brazzaville: Célébration - Mvouti souffle ses 100 bougies

Le lancement des festivités marquant le centenaire de Mvouti a eu lieu le 7 décembre, dans le département du Kouilou, en présence d'Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, parrain de l'événement.

« Mvouti, hier, aujourd'hui et demain » est le thème des festivités du centenaire de la localité centenaire créée par le gouverneur Marchand, en 1924. Village historique en tenant compte de la construction du Chemin de fer Congo Océan, notamment sur l'étape du Mayombe et ses péripeties historiques, inédits, anecdotiques, légendaires...et la traite négrière transatlantique en Afrique centrale, deux faits majeurs ayant marqué le Moyen Age en général et le bourg de Mvouti qui a été, entre autres, une étape décisive de la Route des esclaves, une étape d'escale de repos pour eux qui partaient de Brazzaville, Loudima, Mvouti, Loango. Le bourg de Mvouti est né avec la construction de la ligne du Chemin de fer dans le massif forestier (1923-1934).

Aujourd'hui peuplé de près de 19 062 habitants pour l'ensemble de ses cinquante-deux villages, Mvouti commémore son centenaire sous le signe du devoir de mémoire en se souvenant des anciens qui ont tracé sa trame destinale et qui ont contribué à son lustre, a dit Félix Ngoma, administrateur-maire de la commune urbaine de Mvouti, en souhaitant la bienvenue à ses hôtes.

Pour Noël Bouanga, président du comité d'organisation, « Cet évènement nous permet de nous rappeler notre passé et de valoriser les richesses de notre localité centenaire. Ceci permet à la population de mieux comprendre et d'apprécier l'héritage légué par les anciens dont de nombreux ressortissants ont occupé des hautes fonctions dans le pays (ministres, députés, sénateurs...) ».

En faisant l'évocation historique de Mvouti, Dieudonné Mboumba, ancien chef de ce district, a insisté sur la pérennisation de l'héritage légué par les anciens pour que vive à jamais cette localité, hier petit village d'escale de la Route des caravanes, devenu district en 1924. Les repères géographiques, les différents peuples et groupes ethniques, les faits saillants de son histoire, les personnalités, dirigeants et responsables qui ont à quelque niveau que ce soit fait auréole de Mvouti, la localité qui a su garder ses traditions tout en s'arrimant à la modernité ont été égrenés par l'orateur.

« Cette célébration est l'occasion de rendre hommage à tous nos ancêtres qui, il y a 100 ans et bien avant, ont posé les bases de cette communauté prospère. Cette célébration est aussi l'occasion pour nous de nous incliner devant la glorieuse mémoire des dignes filles et fils de Mvouti qui ont rejoint nos ancêtres après avoir porté haut le flambeau de notre district et au-delà du pays. Ces filles et fils qui se sont élevés par l'effort, le courage et l"intégrité jusqu'à occuper avec honneur et dignité de très hautes fonctions dans notre pays voire au-delà de nos frontières, je pense au sénateur Vincent Meza, Jean-Richard Bongo, ancien président du Conseil départemental du Kouilou, aux anciens ministres Jean Benoît Bongo, Jean Dhello, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou », a dit le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

S'adressant à la population de Mvouti, il a déclaré: « Vous êtes les gardiens de cet héritage et les bâtisseurs de son avenir, vous avez préservé vos racines culturelles tout en accueillant la modernité. Je vous invite à réaliser avec moi que le centenaire du district de Mvouti a un enjeu territorial et de développement local au regard des opportunités qu'offre le district du fait de son positionnement géographique et celles découlant de ses potentialités ainsi que celles des secteurs porteurs ».

Après la pose de la première pierre de la stèle du centenaire, Anatole Collinet Makosso, qu'accompagnaient les ministres Honoré Sayi, des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande; Jean-Marc Thystère Tchicaya, des Zones économiques spéciales; Jean-Luc Moutou, de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation? s'est rendu au site abritant l'hôpital de base de Mvouti en construction et dont les travaux sont en phase de finition. Le planting d'arbres fruitiers sur ce site a été le clou des activités.

Signalons que les festivités du centenaire de Mvouti vont se poursuivre tout au long de l'année 2025.