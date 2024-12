Afrique Australe: La présidente du Parlement angolais participe à la 56ème Assemblée du FP-SADC

Luanda — La présidente du Parlement angolais, Carolina Cerqueira, participe à la 56ème Assemblée du Forum Parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (FP-SADC), qui se déroule du 9 au 15 décembre, en Zambie.

S'adressant à la presse à l'aéroport international 4 de Fevereiro peu avant son départ pour la Zambie, Carolina Cerqueira a souligné l'importance du lancement de l'Alliance parlementaire régionale sur les systèmes agroalimentaires, la sécurité alimentaire et la nutrition, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), prévu ce lundi.

L'initiative, qui se déroulera en marge de l'événement, comptera sur la participation active de l'Angola, comme l'a mentionné la parlementaire, réaffirmant l'engagement de l'Angola dans la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

« L'Afrique australe est une région dotée d'un grand potentiel agricole en raison de l'abondance de ses ressources en eau. C'est pourquoi nous pensons que les systèmes agroalimentaires doivent être développés de manière intelligente, moderne et rapide pour éliminer la faim et la pauvreté sur le continent, ainsi que pour garantir un développement durable », a-t-il déclaré.

Selon la présidente du Parlement angolais, dans le cadre de cette alliance, l'Angola, en coordination avec d'autres pays, contribuera à la formation du personnel, à l'échange d'expériences et créera une base d'orientation sur les progrès à réaliser, en tenant compte des résultats poste-Malabo et les Objectifs de Développement Durable.

Elle a rappelé que l'alimentation est un problème de sécurité nationale, car la mobilité des personnes, la faim et la pauvreté ont de nombreux effets sur la stabilité humaine et sur la stabilité des pays.

«C'est pourquoi, les parlements s'engagent à développer des processus législatifs, à travers un débat ouvert, un dialogue interventionnel et inclusif avec la société civile et des partenariats de partage d'informations avec les exécutifs de tous les États membres, afin que nous ayons une région avec plus de ressources pour nourrir ses populations», a expliqué Carolina Cerqueira.

Parlements intelligents

La 56ème Assemblée du Forum parlementaire de la SADC va se dérouler sous le thème « Exploiter la technologie et l'innovation pour promouvoir des parlements intelligents inclusifs et bienveillants dans la région de la SADC ».

À ce sujet, la présidente de l'Assemblée nationale a fait savoir que l'Angola partagera son expérience d'avoir modernisé toute sa structure organique au niveau parlementaire pour le rendre plus inclusif et intelligent, afin de garantir la dématérialisation des processus et procédures parlementaires.

L'événement prévoit la discussion de diverses questions sociales, politiques et économiques qui affligent les pays de la région et pour lesquelles ils recherchent des points de consensus, de consultation et d'action commune.

Les parlementaires de la SADC aborderont notamment la loi type sur l'éradication des mariages précoces impliquant des mineurs et la protection des enfants dans ces relations.

La délégation angolaise, conduite par la présidente Carolina Cerqueira, est composée des députés Pedro Sebastião, Ruth Mendes, Teresa Neto et Diamantino Mussokola.