Angola: Le second tour des élections définit le futur président de la FAB

Luanda — Le deuxième tour des élections à la Fédération Angolaise de Basket-ball (FAB) aura lieu mardi, avec deux candidats, après l'égalité des voix, samedi dernier, entre Moniz Silva et Carlos Almeida.

Avec le début prévu à 9 heures du matin, au siège de la FAB, dans le complexe Cidadela, Moniz Silva, de la liste A, et Carlos Almeida (B) reviennent à la campagne électorale, après les réflexions de dimanche et aujourd'hui, en attendant les votes des électeurs, composé de cinq associations provinciales et de 31 clubs.

Le candidat de la liste C, Henrique Miguel « Riquinho », est exclu car il n'a obtenu aucune voix.

La commission électorale est dirigée par Paulett Lopes.

Au premier tour, dans la principale place électorale, Luanda, Moniz Silva a obtenu 10 voix contre 4 pour Carlos Almeida, tandis qu'à Benguela, l'élection s'est terminée par une égalité de trois voix pour chaque candidat et Carlos Almeida a gagné dans la province de Huila par 4 à 0.

À Malanje, l'équilibre était évident, Moniz ayant obtenu 3 voix contre 2 pour Carlos Almeida, tandis qu'à Huambo et Cuanza Sul, le candidat de la liste B a gagné 1-0, ayant également gagné à Namibe 2-0.

Moniz Silva, homme d'affaires et ancien manager de basketball de Primeiro de Agosto, brigue un deuxième mandat et Carlos Almeida, ancien capitaine de l'équipe nationale et de Primeiro de Agosto, cherche à faire ses débuts à la direction de la Fédération Angolaise de Basket-ball.

La FAB a déjà été dirigée par Jaime Guimarães « Piriquito » (1977-1987), Carlos Teixeira « Cagi » (1987-1996), Pires Ferreira, Gustavo da Conceição (2005-2012), Paulo Madeira (2012-2016), Helder Cruz « Maneda" (2016) et Moniz Silva ( 2020-2024).