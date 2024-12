Angola: La ministre d'État chargée des Affaires sociales prône l'égalité des chances

Luanda — La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Maria Bragança, a estimé lundi, à Luanda, qu'il était essentiel de garantir un avenir où toutes les personnes, indépendamment de leurs conditions physiques, cognitives ou psychosociales, aient les mêmes chances de vivre pleinement.

La ministre d'État s'exprimait lors de la conférence nationale sur les droits des personnes handicapées, organisée par le Ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU), sous le thème "élargir le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable".

Dans son intervention, Maria Bragança a souligné la nécessité de réfléchir sur les progrès réalisés, l'identification des difficultés et l'engagement dans des actions intégrées et collectives.

La conférence a réaffirmé l'engagement du gouvernement angolais à promouvoir l'inclusion pleine et durable, réitérant la nécessité d'efforts conjoints pour surmonter les défis et construire un avenir plus égalitaire pour tous.

L'événement s'est déroulé en présence de la secrétaire du Président de la République aux Affaires sociales, Marinela da Conceição Laureano, des secrétaires d'État, des vice-gouverneurs provinciaux du secteur social, des directeurs nationaux, des représentants d'associations de personnes handicapées et d'étudiants.

Le forum a abordé les avancées et les défis liés à l'inclusion sociale dans le pays, évalué le degré de handicap et les conditions d'obtention des bénéfices et des droits, l'accès au marché du travail formel à la lumière du système de contrôle des réglementations de réservation des postes vacants et des mécanismes d'inclusion des personnes handicapées dans le programme Kwenda, en mettant l'accent sur les transferts sociaux monétaires.

L'événement a également apprécié les difficultés rencontrées par les femmes et les filles handicapées pour accéder aux services de santé, le rôle de la presse dans le renforcement de l'inclusion sociale, les stratégies de promotion de l'enseignement préscolaire et primaire, ainsi que le suivi de l'accessibilité dans les zones urbaines et périurbaines.

La participation culturelle, récréative et sportive des personnes handicapées a également été soulignée lors de l'événement, comme facteur crucial d'inclusion sociale.