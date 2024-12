Gabon: UNESCO/Gabon - La culture entrepreneuriale au coeur de la formation des jeunes filles à Lambaréné

Unesco, à travers la Commission nationale gabonaise, a organisé un atelier de formation des jeunes filles à la culture entrepreneuriale en milieu scolaire à Lambaréné, en début décembre 2024.

La Commission nationale gabonaise Unesco veut faire face à l'emploi des jeunes qui est un défi mondial en Afrique dont fait partie le Gabon. C'est la raison pour laquelle, un atelier de formation, intitulé : « Initier les jeunes filles à la culture entrepreneuriale en milieu scolaire » a été initié en faveur des apprenants de Lambaréné. Ce rendez-vous dans la ville du Grand Blanc est une opportunité aux dires d' Annie-Flore Bouanga Simbouwe Ép Reteno Ndiaye, Directrice de l'Académie Provinciale du Moyen-Ogooué.

"Ce jour 02 décembre 2024 marque officiellement le début de ce que je pourrais qualifier d'une « ère nouvelle » au sein du milieu scolaire secondaire, particulièrement celui de notre Bassin pédagogique. Cette qualification se traduit notamment par cette initiative de l'Unesco de commencer à accompagner la jeunesse scolarisée vers une incitation à l'activité entrepreneuriale, quelle qu'elle soit ; tout ceci dans le but premier de les inciter à la recherche d'une autonomisation" fera t-elle savoir au cours de son allocution circonstancielle.

Plusieurs stratégies existent pour amener les jeunes à faire face au chômage. Pour l'organisateur dudit atelier, l'entrepreneuriat est sans nul doute une des réponses clé pour libérer le potentiel productif et innovant des jeunes. Il faut donc "promouvoir la culture de l'entreprenariat très tôt chez les jeunes filles en milieu serait un atout qui permettra de clarifier cette notion visant à l'auto-emploi et la création des entreprises pour leur autonomisation et surtout pour surmonter les obstacles liés au chômage".

S'adressant aux participantes, la Directrice de l'Académie Provinciale du Moyen-Ogooué a appelé à la diversification des activités économiques. "A vous, chères apprenants, l'orientation de l'ordre économique mondial axée sur l'évolution des échanges internationaux nous impose et nous conduit à une véritable diversification des activités économiques. A ce niveau, les économies des pays comme le nôtre, ne peuvent plus s'appuyer et compter sur l'emploi offert par les structures étatiques dites publiques. Il est désormais question de créer des richesses en se tournant vers des activités génératrices de revenus, pour un réel développement du secteur privé. Aussi, comprenez dès à présent que le temps où l'on apprenait pour essentiellement devenir « fonctionnaire » est révolu." précise Annie-Flore Bouanga Simbouwe Ép Reteno Ndiaye .

Cet atelier de formation, est un pain béni pour les participantes qui ont pris une part active à ce rendez-vous. Pour elles, cette initiation des filles à la culture entrepreneuriale en milieu scolaire est une opportunité. Reconnaissantes, ces jeunes filles n'ont pas manqué de remercier les initiateurs de cette rencontre." Nous élèves participantes audit atelier de formation, tenons à remercier la Direction de l'académie provinciale pour le choix porté sur nous. Nous nous engageons à concrétiser tous les enseignements reçus " ont-elles promis par le biais de leur porte-parole, Virginie Barro Rendjogo.

L'initiation à la culture entrepreneuriale ouvre des nouveaux horizons à ces jeunes filles, qui se démarquent et pourront inspirer d'autres, si elles mettent en application, les enseignements reçus.