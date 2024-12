Afrique de l'Ouest: Le Représentant spécial Simão félicite le peuple ghanéen pour la tenue d'élections présidentielles et parlementaires pacifiques, ordonnées et réussies

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, félicite le peuple ghanéen pour les élections présidentielles et parlementaires pacifiques, ordonnées et réussies du samedi 7 décembre 2024.

Le sens de responsabilité démontré par toutes les parties prenantes et l'engagement de tous les candidats et dirigeants des partis politiques à garantir que la paix et la sécurité prévalent pendant tout le processus électoral, constituent une fois de plus une étape importante vers la consolidation des acquis démocratiques du pays, qui sera cité comme un modèle de maturité politique et de pragmatisme.

Le Représentant spécial félicite Dr Mahamudu Bawumia pour sa concession exemplaire et gracieuse et appelle les Ghanéens à s'unir derrière le président élu, John Dramani Mahama, alors que le Ghana continue de servir d'inspiration à la montée de la démocratie sur tout le continent africain.

Les Nations Unies, en coordination avec les partenaires régionaux, continueront à soutenir le peuple ghanéen dans la consolidation de la démocratie et de la prospérité.