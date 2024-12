Afrique: Lancement du concours Challenge App Afrique

Dakar — Radio France internationale et France 24 ont annoncé le lancement de la 9e édition du concours "Challenge App Afrique", lequel récompense depuis 1996 les innovations numériques au service de l'intérêt général et des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, a-t-on appris de source officielle.

"RFI et France 24 lancent la 9ème édition du concours +Challenge App Afrique+, qui vise cette année à promouvoir l'intégration des nouvelles technologies dans le secteur de l'eau en Afrique francophone. Ouvert à tous les Africains, Africaines et jeunes entreprises du continent, cette compétition récompense les innovations numériques favorisant l'accès à l'eau et à l'assainissement, et la conservation des mers et océans en Afrique", lit-on dans un communiqué parvenu, lundi, à l'APS.

Le texte ajoute que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 janvier 2025 sur le site internet dédié au concours.

"Le ou la lauréat.e, désigné par un jury d'experts, se verra financer le développement de son projet à hauteur de 15 000 euros", soit près de 10 millions de francs CFA, poursuit le communiqué.

D'après ses organisateurs, le concours "Challenge App Afrique" souhaite encourager et soutenir l'innovation, en stimulant et accompagnant les jeunes entreprises et développeurs africains.

Les huit premières éditions ont porté sur la santé, l'éducation des enfants, le développement durable, le développement urbain et des villes intelligentes, la lutte contre les pandémies, l'éducation des enfants, l'agriculture et enfin l'énergie verte.

Cette année, la compétition est axée sur les innovations numériques et l'accès à l'eau et l'assainissement, et la conservation des mers et océans sur le continent.