Sénégal: Une ONG offre 310 fauteuils roulants aux personnes vivant avec un handicap

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a procédé, lundi, à une remise symbolique des fauteuils roulants, offerts par Human Appeal, une Organisation non gouvernementale (ONG) britannique, à des personnes en situation de handicap issues des 14 régions du Sénégal.

»La remise du don comprend 310 fauteuils roulants dont 40 fauteuils électriques et 270 fauteuils ordinaires avec seau hygiénique destinés aux personnes en situation de handicap des 14 régions du Sénégal. Il s'agit d'un don d'une grande valeur que nous devons à la générosité de l'ONG britannique Human Appeal", a déclaré brahima Sy.

Selon lui, »les technologies d'assistance tels que les fauteuils, les déambulateurs, les prothèses auditives et les cannes blanches destinées aux mal voyants aveugles, font partie intégrante du processus de réadaptation fonctionnelle et sont adressées le plus souvent aux personnes victimes de traumatisme, de déficiences causées par des maladies et aux personnes handicapées. Sous ce rapport les technologies d'assistance contribuent à améliorer le fonctionnement humain ».

Il a ajouté que la réadaptation permet non seulement de réduire l'impact des maladies non transmissibles et d'améliorer la qualité de vie des populations vieillissantes, mais favorise également le rétablissement après une maladie ou un traumatisme.

"La réadaptation fait partie intégrante de la couverture sanitaire universelle et de la continuité des soins pour tous ceux qui souffrent d'une maladie, d'un traumatisme et d'une déficience", a souligné le ministre.

Il a relevé que la loi d'orientation sociale 2010-15 du 6 juillet 2010, en son article 10, dispose que »l'Etat prend en charge les frais des appareils orthopédiques et des aides techniques nécessaires » aux personnes handicapées titulaires de la carte d'égalité des chances qui ne bénéficient pas de couverture sociale.

Selon lui, »l'Etat et les organismes publics doivent favoriser la création d'industries de fabrication d'appareils orthopédiques et d'aides techniques".

»On constate, dans certains domaines, un déficit de spécialistes notamment l'orthophonie, l'ergothérapie, l'orthopédie", a fait savoir le ministre.

De l'avis d'Ibrahima Sy, la demande en technologies d'assistance reste "très forte" et ce don de Human Appeal »va contribuer sensiblement à résorber le gap et la demande sociale exprimée par les personnes en situation de handicap".

Cette activité carritative de l'ONG britannique s'inscrit dans le sillage de la Journée internationales des personnes en situation de handicap, instituée par les Nations unies en 1992, et célébrée le 3 décembre de chaque année.